Junior Eurovision 2021: “One of those days” è il brano dell’Azerbaigian

In giornata sono state rese note le scelte definitive per lo Junior Eurovision 2021 di Armenia e Azerbaigian. L’Armenia ha confermato (oltre un mese dopo i vari rumor) la scelta ricaduta l’anno scorso su Maléna Fox, invece l’Azerbaigian ha pubblicato poche ore fa il brano che Sona Azizova canterà a Parigi.

La piccola cantante, seconda classificata a The Voice Kids Azerbaijan, aveva già rivelato in un’intervista a 12xAl, il blog azero dedicato all’Eurovision, che il brano sarebbe stato di stampo pop e che avrebbe parlato di affetto, di amicizia e del prendersi cura l’uno dell’altro.

Il brano si intitola One Of Those Days, una ballata pop con una massiccia produzione svedese, cantata in azero e in inglese. Non è la prima volta che degli autori svedesi affiancano la stesura e la produzione di un brano dell’Azerbaigian, è successo in quasi ogni partecipazione del Paese caucasico all’Eurovision dei più grandi.

Quello dello Junior Eurovision 2021 è indubbiamente il brano meglio prodotto tra tutti quelli che l’Azerbaigian ha portato in gara, resta da vedere come reagiranno i giurati ed il voto online, ma ci sono buone premesse per ottenere il miglior risultato di sempre, ad oggi fermo ad un settimo posto su 12 ottenuto nel 2013 con Gustav Karimov e la sua Me and my guitar.

Con la pubblicazione nel pomeriggio del brano bulgaro (dopo un leak ottenuto dalla TV bulgara in persona), i brani dello Junior Eurovision 2021 che mancano all’appello sono solo due: il brano che canterà Maléna Fox per l’Armenia e la versione definitiva del brano del Kazakistan, di cui ad oggi si conosce solo la versione di uno dei due interpreti.

Con il ritorno ufficiale dell’Armenia e di Maléna Fox insieme a quello di Tanya Mezhensteva per la Russia, questo Junior Eurovision 2021 batte un piccolo record. Questa edizione infatti avrà il maggior numero di artisti a ritornare, ovvero due.

Una circostanza che difficilmente si è verificata in precedenza al Junior Eurovision, quella di un artista che ritorna, ed in tutti i precedenti ad aver ri-selezionato una cantante è stata proprio la Russia (nel 2011 e nel 2012). La partecipante russa del 2012 Lerika detiene inoltre un record che bissare è quasi impossibile: è l’unica artista dello Junior Eurovision ad aver partecipato due edizioni sotto due nazioni diverse!

Ha infatti preso parte allo Junior Eurovision 2011 con “No No” in rappresentanza della Moldavia e l’anno dopo con “Sensatsiya” per la Russia. Si può affermare con certezza che la line-up dei piccoli partecipanti allo Junior Eurovision 2021 è completa. Eccola qui:

Albania – Anna Gjebrea – Stand by you

Armenia – Maléna Fox

Azerbaigian – Sona Azizova – One of those days

Bulgaria – Denis e Marti – Voice of Love

Francia – Enzo – Tic tac

Georgia – Nikoloz Kajaia – Let’s Count The Smiles

Germania – Pauline – Imagine Us

Irlanda – Maiú Levi Lawlor – Saor (Disappear)

Italia – Elisabetta Lizza – Specchio (Mirror on the wall)

Kazakistan – Alynur Hamzin & Beknur Žanibekuly – World of Fairytales

Malta – Ike & Kaya – My Home

Macedonia del Nord – Dajte Muzika – Green Forces

Paesi Bassi – Ayana – Mata sugu aō ne

Polonia – Sarah Egwu-James – Somebody

Portogallo – Simão Oliveira – O Rapaz

Russia – Tanya Mezhensteva – Mon Ami

Serbia – Jovana e Dunja – Children’s Eyes

Spagna – Levi Diaz – Reìr

Ucraina – Olena Usenko – Vazhil (Leverage)

Lo Junior Eurovision 2021 si terrà il prossimo 19 Dicembre a Parigi, nel complesso denominato La Seine Musicale e sarà trasmesso in Italia da Rai Gulp, l’emittente per ragazzi che dal debutto dell’Italia ha trasmesso l’evento, fatta eccezione per il 2020 in cui la RAI decise di non prendere parte così come altre televisioni nazionali.

Diciannove nazioni a sfidarsi, un solo vincitore che sarà il successore di Valentina Tromel, vincitrice della scorsa edizione dello Junior Eurovision con il brano “J’Imagine”. Le linee del voto online saranno aperte già dal 17 dicembre e potremo votare anche per la nostra giovane rappresentante che porterà tutta la sua grinta su quel palco con Specchio.