Junior Eurovision 2021, i conduttori e tutti i dettagli sullo show

Ha avuto luogo oggi la conferenza stampa dello Junior Eurovision Song Contest 2021, in programma il 19 dicembre a Parigi, alla sala concerti La Seine Musicale. Erano presenti in conferenza stampa Alexandra Redde-Amiel, capo delegazione francese, Enzo, rappresentante della Francia di quest’anno, Valentina, vincitrice dello scorso Junior Eurovision e le conduttrici Elodie Gossuin e Carla.

È intervenuto in video anche Martin Österdahl, supervisore esecutivo di ESC e JESC, che attualmente si trova a Torino per seguire la preparazione dell’Eurovision Song Contest 2022.

È la prima volta che la Francia vince e ospita lo Junior Eurovision, e l’organizzazione fino a oggi ha richiesto quasi un anno di lavoro. L’evento di quest’anno sarà molto seguito sia in presenza che da remoto: sono previsti 3250 spettatori in arena, e la diretta andrà in onda pure in Islanda per la prima volta. Ben otto paesi faranno ritorno in gara, tra cui l’Italia.

“Imagine” è il tema dello JESC di quest’anno, ispirato alla canzone con cui Valentina ha vinto lo scorso anno. Lo show avrà luogo in periodo natalizio perché Parigi a Natale è magnifica, e serviva dare quel French touch alla manifestazione.

Il palcoscenico sarà ispirato all’architettura di Parigi nel periodo natalizio, con quella magia che si respira solo a Natale. Essa ricorderà alcuni tra i monumenti iconici della città, e i due grandi ponti presenti in scena ospiteranno le green room.

Sono al lavoro ben 300 persone, con l’obiettivo di realizzare il più grande show televisivo francese. La trasmissione rispetterà tutti gli standard eurovisivi dal punto di vista qualitativo, adoperando le migliori e più avanzate tecnologie per le riprese, le luci e lo staging.

I dettagli dello spettacolo

I conduttori saranno tre: Elodie Gossuin, ex Miss Europa (nel 2001) e spokesperson all’Eurovision, Carla Lazzari (già rappresentante francese allo Junior Eurovision 2019 con “Bim Bam Toi“), e Olivier Minne, conduttore televisivo fraco-belga. Stephane Bern e Laurence Boccolini saranno invece i commentatori per France 2. Per la flag parade sarà realizzato un mixtape dei più grandi e iconici brani della tradizione musicale francese, preparato dal famosissimo duo di DJ e produttori Ofenbach.

La conduzione dello show sarà al 50% in inglese e in francese, l’obiettivo è quello di divulgare la cultura e la lingua francese in tutta Europa. Per la precisione Elodie Gossuin condurrà interamente in francese, Olivier Minne completamente in inglese e Carla Lazzari nelle due lingue. Ad Angelina Nava, prima rappresentante francese dal rientro in concorso con “Jamais sans toi“, sarà invece affidato il compito di annunciare i voti.

Ci saranno ben due interval act: il primo avrà per protagonista Valentina con una versione orchestrata della sua canzone J’Imagine, e il secondo vedrà sul palco Barbara Pravi, che ha rappresentato la Francia all’ultimo Eurovision, con la sua “Voilà”. La common Song sarà intitolata anche questa “Imagine”, e i ricavati saranno devoluti all’UNICEF

La cerimonia d’apertura è prevista per lunedì 13 dicembre alle ore 17 dallo Studio Gabriel, che ha sede agli Champs Elysees, con la conduzione di Charlee Moss, figlia di Marie Myriam, ultima vincitrice francese all’Eurovision nell’ormai lontano 1977 con “L’oiseau et l’enfant”.

In quella occasione saranno sorteggiati l’ordine di uscita della Francia ed i Paesi che rispettivamente apriranno e chiuderanno le esibizioni. Il resto della scaletta verrà deciso dall’organizzazione in base a criteri artistico-musicali.

Protocolli sanitari e versioni alternative

È previsto un protocollo sanitario molto rigido, con 5 giorni di isolamento per le delegazioni, viaggi in veicoli privati, PCR o tampone antigenico a prescindere dal vaccino, e in caso di mancato rispetto delle regole la conseguenza sarà addirittura l’esclusione dal concorso.

In caso di necessità saranno girati dei live-on-tape (come successo all’Eurovision 2021, per l’esibizione di Montaigne) ma si lavora anche, in extremis, a una soluzione tipo quella dello scorso anno in Polonia, con esibizioni da remoto.

Enzo rappresenterà la Francia con la canzone “Tic tac”, brano pop con note di un charleston vintage, che ha per tema il tempo. L’autore, Alban Lico, è stretto collaboratore di Vitaa e Slimane, attuali protagonisti delle charts francesi. In chiusura di conferenza stampa Enzo ha cantato Tic tac accompagnato ai cori da Valentina, Carla e Angelina Nava.