Junior Eurovision 2021: ecco “Saor” di Maiú Levi Lawlor per l’Irlanda

È finalmente uscito il brano che rappresenterà l’Irlanda allo Junior Eurovision 2021: sarà Saor di Maiú Levi Lawlor. Conoscevamo il cantante già da un mese, quando Maiú Levi Lawlor trionfò allo Junior Eurovision Éire sconfiggendo la concorrenza di Lilyella Buckley e Sophie Lennon.

I brani presentati, però, erano delle cover e quindi il programma prevedeva di decretare solo l’artista (e non il brano) che avrebbe ottenuto la possibilità di rappresentare l’Irlanda a Parigi. La canzone, Saor è stata rilasciata solo ora: la particolarità subito evidente è che si tratta di un brano in lingua gaelica. Saor, infatti, significa “libero” e parla della vita, della scuola e dell’amore vissuti dal ragazzo durante le difficoltà dell’epidemia di Covid-19.

Molto importante il team di autori che hanno realizzato Saor: Anna Banks co-autrice della entry dell’Irlanda all’Junior Eurovision 2019; Anna Kearney, la rappresentante stessa dell’Irlanda allo Junior Eurovision 2019, nonché anche lei co-autrice; Brendan McCarthy, artista e designer inglese che ha lavorato per fumetti, film e televisione; Cyprian Cassar, co-autore della entry di Malta allo Junior Eurovision 2018 e dell’Eurovision 2021; LA Halvery; Lauren White Murphy e Niall Mooney Co-autore delle entry dell’Irlanda dell’Eurovision 2010 e dello Junior Eurovision 2019.

Con la pubblicazione del brano irlandese, all’appello dello Junior Eurovision 2021 mancano solo brani, quello dell’Armenia (che non ha ancora rivelato niente sul probabile ritorno di Maléna Fox) e il brano dell’Azerbaigian (interpretato da Sona Azizova). Si aspetta in realtà anche la versione definitiva del brano che rappresenterà il Kazakistan e che sarà interpretato dai due vincitori ex aequo della selezione nazionale, Alynur Hamzin e Beknur Žanibekluy.

L’Irlanda allo Junior Eurovision

La prima partecipazione dell’Irlanda allo Junior Eurovision risale al 2015 con Réalta na Mara di Aimee Banks e anche in quella occasione, proprio come quest’anno, il brano fu in gaelico. Solo nel 1972 Sandie Jones con Ceol an Ghrá aveva portato in gara un brano in gaelico, ma si trattava comunque dell’Eurovision: lo Junior Eurovision ancora doveva nascere.

Il miglior risultato finora dall’Irlanda allo Junior Eurovision è stato il decimo posto del 2016 con con Bríce Ar Bhríce di Zena Donnelly. Per il resto ci sono stati due dodicesimi posti e due quindicesimi posti. Lo stato torna in gara dopo il ritiro nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Anna Kearney che è co-autrice di Saor è stata anche l’ultima a rappresentare l’Irlanda nel 2019 con Banshee.