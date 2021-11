Eurovision 2022: Estonia, Stig Rasta (2015) entra in semifinale all’Eesti Laul

Sebbene una sorta di “prologo” alla stagione delle finali nazionali per l’Eurovision 2022 sia in corso in Israele con X Factor, è in Estonia che si sono iniziate a sentire realmente le prime dieci canzoni candidate per arrivare sul palco del Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio.

Si è infatti tenuto ieri sera il primo quarto di finale dell’Eesti Laul, in un nuovo format che ne prevede quattro, uno a sabato, con 10 canzoni partecipanti alla volta. Saranno 20 a partecipare alle due semifinali del 3 e 5 febbraio, finale il 12 dello stesso mese ancora con 10 pezzi e superfinale a due.

Andiamo a scoprire, dunque, le 10 canzoni qualificate, qui contrassegnate in grassetto all’interno dell’ordine di esibizione (tra parentesi è fornita la traduzione in italiano):

La sfida tra Stig Rästa, già all’Eurovision nel 2015 con “Goodbye to yesterday” (insieme a Elina Born, 7° posto con 106 punti) e il suo ex gruppo, i Traffic, va dunque decisamente a favore del primo.

Resta in gara anche un’altra persona legata al mondo eurovisivo, e cioè Evelin Samuel, in gara nel 1999 con Camille (si esibirono in “Diamond of night” e chiusero al 6° posto).

Continua la serie non positiva delle Little Mess, che dopo esser state fermate in semifinale lo scorso anno anche in quest’occasione escono subito di scena. La quota rock è rappresentata dai Boamadu, gruppo che in Estonia ha un suo buon passato.

La serata è stata presentata da Tanel Padar (Eurovision 2001, vincitore insieme a Dave Benton e ai 2XL con “Everybody“) ed Eda-Ines Etti, in gara per l’Estonia l’anno precedente. In giuria gli ex partecipanti all’Eesti Laul Sissi, Synne Valtri ed Egert Milder, l’autore Maiken, lo specialista di pubblicità Olav Osolin, il presentatore di Raadio 2 Bert Järvet, il presentatore di Sky Plusi Vaido Pannel, il presentatore di Star FM Andres Puusepp.