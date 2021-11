I Måneskin cantano “Beggin'” agli American Music Awards

I Måneskin continuano a entusiasmare i loro fan, ormai presenti in ogni parte del globo.

La band vincitrice dell’Eurovision Song Contest si è esibita questa notte con la hit internazionale “Beggin'” agli American Music Awards 2021.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono saliti sul palco in smoking, come “promesso” al senatore della Lega Nord Simone Pillon, che dopo la performance agli MTV European Music Awards, si era scagliato contro il gruppo:

I Måneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari) con tanto di performer (maschietto) in coulottes e giarrettiere, ricevono gli MTVEMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo. Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del ddl Zan.