Måneskin: arriva il disco d’oro per “Mammamia”

I Måneskin aggiungono una diciassettesima canzone da loro incisa al novero di quelle in possesso di almeno una certificazione della FIMI. Si tratta della più recente, “Mammamia”, che consegue il disco d’oro a un mese e mezzo di distanza dall’uscita, avvenuta lo scorso 8 ottobre.

Il pezzo, il primo reso noto al pubblico dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest, è entrato nelle classifiche di 19 Paesi, toccando il numero 2 in Lituania e nella classifica Hard Rock americana, oltre che il numero 6 in Italia.

Accompagnata da un video in cui Damiano David viene “ucciso” per tre volte (annegato nel water da Ethan Torchio con tanto di “Rest in Piss”, accoltellato da Victoria de Angelis e poi, è il caso di dirlo, “acchitarrato” da Thomas Raggi), “Mammamia” è stata di recente eseguita anche agli MTV European Music Awards, dove il gruppo romano ha vinto nella categoria Best Rock.

Il singolo, inoltre, ha accompagnato i vincitori di Rotterdam nell’ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon, assieme a quello che, negli States, è diventato il cavallo di battaglia, la cover di “Beggin'”, che nella Billboard Hot 100 ha fatto meglio dell’originale dei Four Seasons.

Di seguito l’intero novero delle certificazioni dei Måneskin, comprensive anche dei dati esteri disponibili. Va osservato un dettaglio importante: si tratta della ventiduesima settimana nell’anno in cui il gruppo rock di Roma riceve una o più certificazioni in Italia. Questo è naturalmente il dato più importante della loro ancor giovane carriera.

Album

Il ballo della vita (2018) – Quadruplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Triplo platino (+ oro in Polonia e Svezia)

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni