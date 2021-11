Sanremo Giovani 2021: ecco i 12 finalisti del 15 dicembre su Rai1

Sono stati svelati poco fa dalla Rai i 12 nomi che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2021 in diretta il 15 dicembre su Rai1. Terminato, dunque, da una parte il lavoro della commissione musicale con Amadeus a capo e dall’altra quello di Area Sanremo: questi hanno portato rispettivamente 8 e 4 artisti alla serata in cui, da 12, si passerà a 2 che faranno parte dei Big del Festival 2022.

Di seguito i nomi dei partecipanti con i relativi titoli delle canzoni.

DA SANREMO GIOVANI

Bais – Che Fine Mi Fai (Udine)

Si tratta di un artista già ben noto a chi segue X Factor, avendo scritto e prodotto un rilevante numero di inediti nell’edizione attualmente in corso. E’l’uomo della Sugar di Caterina Caselli, la stessa di Madame, Sangiovanni e Malika Ayane.

Classe 2000, ha partecipato ad Amici 19, ai cui casting è stata iscritta dal fratello.

Cantautore, è prodotto da Niccolò Contessa , già mente dietro il progetto I Cani.

Nome d’arte di Marco Poletto , nato nel 1996, ha affermato al Gazzettino di aver scritto la canzone nello scorso febbraio, ben prima di avere Sanremo in mente.

Parliamo di mister “Concedimi“, la canzone che ha preso talmente tanto piede su TikTok come frammento da diventare un singolo tutto intero, di notevole successo, tale da raggiungere il doppio disco di platino.

Il nome completo è Samia Pozzobon , di sangue per metà italiano e per l’altra metà yemenita, viene dalle Officine Pasolini, tra le maggiori scuole di formazione musicale e teatrale in Italia, che ha la supervisione artistica di Tosca.

Noto all’anagrafe come Alberto Cotta Ramusino , è del 1995. Attivo in precedenza con vari progetti, un suo singolo è passato anche su Radio Deejay

Originario tanto dell’Italia quanto di Capo Verde, ha per larghi tratti della sua parabola scritto canzoni in inglese. Il suo produttore è Francesco Cataldo.

DA AREA SANREMO

Destro – Agosto di piena estate (Leverano – Le)

Al secolo Luca Castrignanò , 18 anni, deve una valida fetta della propria popolarità a TikTok.

Angelica Littamè all’anagrafe, padovana, ci aveva già provato nel 2020 sempre via Area Sanremo con “Respiro su Marte”.

Nome d’arte di Cristiana Carella , fa seguire questa canzone al recente singolo “Tu sai“.

Il nome completo è Vittoria Sarti. 17 anni, ha vinto il primo premio al Cantagiro nella categoria New Voice nel 2019, e nel 2020 è giunta in finale.

Come si diceva, di questi 12 saranno in due a entrare a far parte del cast dei Big del Festival di Sanremo 2022. E proprio i 22 che, oltre ai due Giovani, vedremo dal 1° al 5 febbraio, verranno annunciati in diretta durante la serata del 15 dicembre. Oltre che per la vittoria del Festival, gli artisti saranno in gara per rappresentare l’Italia in casa all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino, dal 10 al 14 maggio in quel del Pala Alpitour.