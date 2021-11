Grammy Awards 2022: i Måneskin annunciano le nomination

Dal palco del Festival di Sanremo alla fama globale. I Måneskin continuano la loro marcia trionfale e non sembrano volersi fermare.

Solo ieri riportavamo della spettacolare performance di “Beggin'” agli American Music Awards, tenutisi a Los Angeles domenica notte. Oggi è tempo di una nuova notizia di rilievo per la band vincitrice in carica dell’Eurovision Song Contest.

I Måneskin prenderanno infatti parte, da presentatori, alla cerimonia in cui saranno svelate le nomination per i Grammy Awards 2022, i premi Oscar della musica. Tra gli altri artisti invitati anche la boyband k-pop BTS e la cantautrice r’n’b H.E.R..

Appuntamento a oggi, martedì 23 novembre, alle ore 18.00, su live.grammy.com per scoprire chi saranno gli artisti nominati per il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale.

We’re sooo excited to help announce the @RecordingAcad #GRAMMYs nominations on Tuesday, Nov. 23. Tune in to watch live on https://t.co/i3nz8CI1k3 @ 9am PT to find out who is nominated! pic.twitter.com/hUNp6hBDhb — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 23, 2021

I Måneskin nominati ai Grammy Awards 2022?

Riusciranno i Måneskin a ottenere una storica nomination ai Grammy Awards, o si limiteranno ad annunciare i colleghi in gara?

La rivista Forbes ritiene molto probabile il loro inserimento nella categoria “Best New Artist”, uno dei quattro premi principali dei Grammy’s, destinato all’artista rivelazione dell’anno, accanto a nomi al top delle classifiche come il rapper australiano The Kid Laroi e la popstar statunitense Olivia Rodrigo.

Possibilità più risicate per le altre categorie nelle quali il gruppo ha proposto le proprie candidature alla commissione esaminatrice:

“Teatro d’ira – Vol.1” in Album of the Year e Best Rock Album

“Beggin’ (live)” in Record of the Year e Best Rock Performance

“I wanna be your slave” in Best Rock Song e Best Music Video