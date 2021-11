Grammy Awards: prima nomination per gli ABBA, niente per i Måneskin

Si è tenuta da poco la cerimonia di presentazione delle candidature per i Grammy Awards 2022, il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale al mondo.

Tra i presentatori delle varie nomination anche i Måneskin, ormai degli habitués negli Stati Uniti, dopo le ospitate televisive e la recente esibizione agli American Music Awards.

Il gruppo vincitore dell’Eurovision Song Contest – orfano della chitarrista Victoria De Angelis che non ha potuto attendere all’evento – è apparso al Grammy Museum di Los Angeles per svelare le nomination di alcune delle 83 categorie in gara.

🎥 | Måneskin did an amazing job presenting the nominations for next year’s Grammy Awards at the Grammy Museum in Los Angeles. 💫 2/2 pic.twitter.com/HKVPhsjeBb — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) November 23, 2021

Entusiasmo per l’opportunità ottenuta a parte, la rock band lanciata da X Factor purtroppo è tornata a casa a mani vuote, non ottenendo alcuna nomination ai Grammy Awards, né nelle categorie legate al genere rock, né in quelle principali, nonostante venisse data in pole position per la categoria “Best New Artist”.

Grammy Awards: storica nomination per gli ABBA

Rimanendo in tema Eurovision, colpisce e stupisce la candidatura ottenuta dagli ABBA.

Il quartetto svedese – vincitore dell’Eurovision 1974 con la celeberrima “Waterloo” – tornato proprio quest’anno nei negozi, dopo quarant’anni di silenzio, con il progetto di successo “Voyage”, è stato nominato nella categoria “Record of the Year” per la ballad “I still have faith in you”.

Un risultato storico se si pensa che, nonostante la lunga lista di successi in carriera, il gruppo non era mai stato nominato ai Grammy Awards prima d’ora.

Gli ABBA dovranno vedersela con Jon Batiste candidato con “Freedom”, Tony Bennett e Lady Gaga con “I get a kick out of you”, Justin Bieber, Daniel Caesar e Giveon con “Peaches”, Brandi Carlile con “Right on time”, Doja Cat e Sza con “Kiss me more”, Billie Eilish con “Happier than ever”, Lil Nas X con “Montero (Call me by your name)”, Olivia Rodrigo con “Drivers license” e i Silk Sonic con “Leave the door open”.

Anche se i Måneskin non ce l’hanno fatta, c’è ancora speranza per l’Italia. Il compositore italiano Francesco Turrisi, nato a Torino e residente in Irlanda, è stato nominato nella categoria “Best Folk Album” con il progetto “They’re calling me home”, pubblicato in collaborazione con Rhiannon Giddens.

Appuntamento al 31 gennaio 2022 per scoprire chi saranno gli artisti premiati ai prossimi Grammy Awards.