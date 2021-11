Eurovision 2022: la Romania torna alla Selecţia Naţională per eleggere il suo rappresentante a Torino

TVR, la TV pubblica rumena, ha annunciato attraverso il sito web ufficiale e i propri canali social, che il concorso noto come Selecţia Naţională tornerà a selezionare il rappresentante della Romania all’Eurovision Song Contest, che nel 2022 si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, presso il Pala Alpitour, ribattezzato come PalaOlimpico per la kermesse musicale più importante d’Europa.

Il periodo di iscrizione andrà dal 26 novembre al 19 dicembre, tempo che viene concesso agli artisti per sottoporre la propria entry alla TVR. Tuttavia, non è stata ancora resa nota la data della finale del tradizionale processo di selezione rumeno per l’Eurovision Song Contest.

Iuliana Marciuc, project manager del concorso rumeno che si terrà nel 2022, ha così commentato:

Sono contenta di rivivere le emozioni dell’Eurovision e spero che il ritorno al sistema di selezione nazionale sia di buon auspicio. Un format di competizione attrae performance e offre una possibilità a ogni artista che vuole rappresentare il proprio Paese sul palco del più grande concorso musicale del mondo. Per me è una grande sfida, ho l’esperienza di diverse squadre nazionali, ho avuto l’onore di essere a capo della delegazione rumena e credo fortemente nella nostra capacità, della squadra TVR, di ottenere una nuova qualificazione per la finale dell’Eurovision Song Contest.

La Romania verso l’Eurovision 2022

La Romania debutta all’Eurovision Song Contest nel 1993. Sin dall’introduzione delle semifinali nel 2004, la Romania si è creata una stimabile carriera nell’Eurovision: ha sempre centrato, infatti, la finale fino al 2017. Unico anno d’eccezione fu il 2016, quando la Romania venne squalificata per dei debiti non saldati con l’EBU. Durante questi anni, la Selecţia Naţională venne utilizzata come processo di selezione dell’entry della Romania per l’Eurovision.

Nel 2018 e nel 2019, The Humans e Ester Peony rispettivamente con ”Goodbye” e ”On a Sunday” mancarono la finale interrompendo questa serie di qualificazioni consecutive da parte del paese balcanico.

Così nel 2020, sì è optato per un cambio di rotta: la TVR selezionò internamente Roxen e la Selecţia Naţională venne utilizzata solo per selezionare il brano che avrebbe rappresentato la Romania all’Eurovision 2020. Il brano ”Alcohol You” ebbe la meglio su altre quattro proposte che Roxen eseguì durante la serata di selezione.

A causa della pandemia di Covid-19, l’Eurovision 2020 a Rotterdam fu cancellato e come molti altri artisti che avrebbero dovuto partecipare, anche Roxen fu riconfermata per l’Eurovision 2021 sempre a Rotterdam. La sua canzone ”Amnesia” fu anch’essa selezionata internamente da parte della TVR.

Questo non è bastato, però, a riportare in finale la Romania, che quest’anno si è fermata al dodicesimo posto semifinale, penalizzata da un’esibizione vocalmente debole della stessa Roxen che comunque puntava su un testo promettente.

Il miglior risultato della Romania all’Eurovision risale al 2005 e al 2010, quando rispettivamente Luminita Anghel e Sistem, con ”Let Me Try”, e Paul Seling e Ovi, con ”Playing With Fire”, salirono sul gradino più basso del podio. Non resta che rimanere in attesa per conoscere il prossimo rappresentante della Romania che giungerà, dunque, a Torino il prossimo maggio.