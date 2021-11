Måneskin anche al Lollapalooza di Stoccolma. E “Beggin'” è doppio platino in Spagna

Altro giorno di annunci importanti per i Måneskin. La band romana, infatti, parteciperà a un altro dei Lollapalooza che si tengono in giro per il mondo. Della manifestazione e della sua storia abbiamo parlato diffusamente quando Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno guadagnato il palco di Parigi.

In questo caso, invece, è Stoccolma la destinazione, il prossimo 1° luglio, all’interno di un cartellone ricchissimo, che comprende, nella stessa data dei vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, anche due gruppi ormai di importanza storica, vale a dire Imagine Dragons e The Killers, oltre a Jack Harlow, attualmente in testa alle charts con “Industry baby” insieme a Lil Nas X.

Ma si esbiranno in quella sera anche il britannico Joel Corry, anche lui recente leader della classifica, gli islandesi Kaleo e la norvegese Anna of The North, nome emergente del pop internazionale.

Il giorno dopo ci sarà, oltre a Post Malone, Veronica Maggio (una delle maggiori stelle della musica svedese, tra le più note a non aver mai partecipato al Melodifestivalen) e The Kid Laroi, anche Benjamin Ingrosso, l’altro nome eurovisivo del cartellone. Questi ha infatti partecipato nel 2018 con “Dance you off“, finendo sì 7°, ma con un clamoroso tonfo al televoto, universalmente ricordato come “With 21 points, Sweden“).

E c’è da segnalare un’altra presenza italiana nel sabato: ci saranno infatti i Meduza, cioè Simone Giani, Luca de Gregorio e Matteo Vitale, che si sono formati nel 2019 e hanno fatto un balzo subito talmente grande da risultare gli artisti italiani più ascoltati su Spotify nel 2020, con dischi d’oro, di platino e di diamante in mezzo mondo e vincitori nel 2020 del Music Moves Europe Talent Awards, il premio della Ue e delle radio europee ai talenti che capaci di trovare immediato successo internazionale.

La domenica sarà invece all’insegna, tra gli altri, di Pearl Jam, Doja Cat e Lewis Capaldi.

Nuova certificazione

Intanto arriva un’altra soddisfazione dalla Spagna: “Beggin'”, la cover dei Four Seasons da loro registrata nel 2017 e poi riportata alla fama da TikTok nelle settimane successive alla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, raggiunge nel Paese il doppio disco di platino. Il tutto a nemmeno ventiquattr’ore dall’aver presentato varie categorie ai Grammy Awards.

Per rendere l’idea delle copie, ciò significa che in territorio spagnolo sono state vendute, del singolo, più di 80.000 copie. Questo porta vicinissimo ai due milioni le sole vendite certamente certificate della canzone in questa versione, dato che non è difficile pensare sia stato anche superato contando i Paesi dell’Est Europa, dei quali è complesso raccogliere i dati.

Non si tratta della prima certificazione ottenuta dal gruppo in Spagna: già c’erano stati il disco d’oro di “Zitti e buoni” (dello scorso 6 luglio) e quello di “I wanna be your slave” (10 agosto).

Complessivamente “Beggin'”, inoltre, resiste in posizione davvero alta nella Top 200 globale di Spotify (è trentatreesima), con “I wanna be your slave” al 104° posto.

Nelle charts spagnole, invece, “Beggin'” si è issata fino al numero 17, una posizione più in basso rispetto a “Zitti e buoni”. Per quanto riguarda “I wanna be your slave” c’è stato al massimo il 47° posto e per “Coraline” il 91°. Capitolo album: “Il ballo della vita” ha raggiunto il numero 39, mentre è stato ottavo “Teatro d’ira – Vol. I”.

Queste tutte le certificazioni ricevute dai Måneskin in Italia e all’estero:

Album

Il ballo della vita (2018) – Quadruplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Triplo platino (+ oro in Polonia e Svezia)

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni