Sanremo Giovani 2021: ecco i 12 brani della finale (ma non per l’Ariston)

Si respira un’aria di contemporaneità ascoltando i 12 brani dei finalisti di Sanremo Giovani 2021. La Rai li ha pubblicati sui sito ufficiale della manifestazione e su RaiPlay in attesa che vengano rilasciati anche su YouTube insieme alle biografie degli artisti che li interpreteranno.

Ci sono sonorità attuali, contemporanee, radiofoniche ed un’ottima capacità di scrittura. Una selezione che rafforza la scelta della commissione artistica, di aver lasciato fuori i nomi più famosi, evidentemente per puntare sulla qualità dei progetti.

Ma per l’Ariston saranno scelte diverse

Va precisato un dato importante: questi brani saranno in concorso nella finale del 15 dicembre su Rai 1 e sarà su questi brani che verranno scelti i due artisti vincitori che accederanno al Festival di Sanremo 2022, ma queste canzoni non sono eleggibili per l’Ariston.

Per mantenere il requisito dell’inedito infatti, a ciascuno dei 12 artisti, è stato chiesto di indicare un altro brano, che sarà quello che poi in caso di vittoria a Sanremo Giovani, presenteranno al Festival di Sanremo 2022.

Questo secondo brano, che ovviamente non è noto al pubblico, non sarà tenuto in considerazione per la scelta del vincitore.

Come funziona la finale del 15 dicembre

Gli artisti finalisti si esibiranno con questi brani in diretta in prima serata su Rai 1. Saranno giudicati dalla commissione artistica del Festival, presieduta dal conduttore Amadeus e composta da Claudio Fasulo (vicedirettore di Rai 1), Gianmarco Mazzi (manager, già direttore del Festival di Sanremo) , Massimo Martelli (regista e autore, quest’anno di “Magazzini musicali”), e dal direttore d’orchestra Leonardo De Amicis) e dal televoto, con peso del 50% a testa. Ne usciranno due, che competeranno nel girone unico del Festival 2022.

Alle esibizioni, si alternerà l’annuncio dell’intera line up del Festival, per il quale circolano già diverse interessanti indiscrezioni.

Le canzoni, con i rispettivi video, possono essere ascoltate andando a questo link. Per quanto invece le biografie degli artisti in concorso, le trovate qui.