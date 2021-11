Junior Eurovision 2021, intervista ad Elisabetta Lizza: “Ragazzi, siate sempre voi stessi”

Manca ormai poco meno di un mese allo Junior Eurovision Song Contest 2021, che quest’anno si svolgerà presso la Grande Salle de La Seine Musicale, la prestigiosa sala da concerto di Parigi il prossimo 19 dicembre alle ore 16 (diretta in Italia su Rai Gulp dalle 15.50).

Grazie alla collaborazione dell’Antoniano e della mamma, che ringraziamo, siamo in grado di proporvi, in anteprima, una intervista con Elisabetta Lizza, la nostra piccola rappresentante, che sarà in gara con il brano “Specchio (Mirror on the wall)”, scritta nel testo da Fabrizio Palaferri e Stefano Rigamonti e nella musica da Franco Fasano, Marco Iardella e lo stesso Rigamonti.

Anzitutto, come è nata la tua partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest?

Ho preso parte a due concorsi, il Bucarest Music Festival e Sanremo in Città. Al termine di quest’ultimo, uno dei giudici mi ha detto che potevo essere uno dei nomi papabili per lo Junior Eurovision. Successivamente sono stata ricontattata da Marco Iardella e mi ha comunicato questa decisione. Per quanto riguarda la canzone invece, all’inizio la scelta era ricaduta su una diversa, ma alla fine abbiamo cambiato optando per questo pezzo più rock, che mi rappresenta molto.

E qual è stata la tua reazione?

Ero emozionatissima ed al settimo cielo, tanto che mi sono messa ad urlare in giro per casa. Non vedo l’ora di conoscere gli altri ragazzi: ho ascoltato le loro canzoni e sono una più bella dell’altra. E non vedo l’ora di andare a Parigi, che da molto tempo sognavo di visitare perché è la mia città preferita. Adesso ci andrò unendo a questo l’altra mia passione, cioè lo Junior Eurovision, mi sembra un sogno!

La tua canzone ha un testo bellissimo, perché parla dell’importanza di essere e non di apparire…

Esattamente. Ogni persona cerca uno stereotipo nel quale rappresentarsi, ma in realtà ognuna è perfetta così com’è. Molti della mia età usano il telefonino come uno specchio, danno una immagine che non è la loro. Il messaggio che vorrei far passare è che ognuno è perfetto, con i propri pregi ed i propri difetti.

Hai parlato di questa tua prossima esperienza con i compagni di scuola? Cosa ne pensano, conoscono la manifestazione?

Ne ho parlato con la mia professoressa di storia e geografia, che é anche la vicepreside della mia scuola: lei è molto contenta, ho un ottimo rapporto e mi sostiene. Anche i compagni di classe sono felici e mi sostengono in questa avventura.

Sappiamo che sei fan dei Måneskin. Cosa ti piace di loro maggiormente?

Mi piace tantissimo la loro grinta, ho preso spunto da questo. Mi piace anche la loro apertura. Ho fatto tantissimo il tifo per loro all’Eurovision, che è una manifestazione che già conoscevo e seguivo con passione.

Questo, il video saluto di Elisabetta a tutti i nostri lettori…

Lo Junior Eurovision 2021

Saranno 19 i Paesi in gara allo Junior Eurovision Song Contest il prossimo 19 dicembre a Parigi. La manifestazione è ospitata dalla Francia per scelta di France Télévisions, in quanto a differenza di quanto accade all’Eurovision dei grandi, non c’è l’obbligo per il Paese vincitore di ospitare l’anno successivo.

La Francia ha però scelto di onorare al meglio la prima storica vittoria nel concorso arrivata nell’edizione ‘da remoto’ dello scorso anno con “J’imagine” di Valentina Tromel. Nella conferenza stampa di presentazione, ha già fatto capire che farà le cose in grande, a cominciare dalla flag parade di apertura che sarà affidata nientemeno che agli Ofenbach, duo di dj francesi campioni di vendite in tutto il mondo.

Le canzoni sono già interamente disponibili sul canale YouTube dello Junior Eurovision: le trovate qui sotto (al momento in cui scriviamo manca ancora la versione a due voci del brano del Kazakistan, del quale sinora esisteva solo la versione di uno solo dei due interpreti).

L’Italia allo Junior Eurovision

Il debutto dell’Italia allo Junior Eurovision Song Contest risale al 2014 quando fu rappresentata da Vincenzo Cantiello con il brano ‘’Tu primo grande amore’’. In quella occasione, il cantante campano – che in questi giorni è ricomparso nuovamente sugli schermi della TV italiana come uno dei partecipanti dell’attuale edizione di ‘’All Together Now’’, condotta da Michelle Hunziker su Canale 5 – regalò anche la prima ed unica vittoria all’Italia.

Il nostro Paese vanta però nelle sue 6 precedenti partecipazioni anche un terzo posto, quello del 2016 con Fiamma Boccia e ‘’Cara Mamma (Dear Mom)’’, oltre a due settimi posti, un undicesimo posto ed un sedicesimo posto.

L’Italia torna in concorso dopo un anno di assenza, avendo saltato l’edizione 2020, che come ricordato la Polonia ha organizzato per la prima volta nella storia interamente da remoto a seguito della pandemia da Coronavirus, che in quel periodo viveva i mesi più caldi, che avevano costretto l’EBU anche ad annullare l’Eurovision di Rotterdam, poi recuperato quest’anno.