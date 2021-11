Eurovision 2022, rivelati altri tre nomi per Australia Decides

Continua la strada verso l’Eurovision 2022 che si terrà a Torino i prossimi 10, 12 e 14 Maggio, e dopo che la Bulgaria ha rivelato i propri rappresentanti ieri, SBS ha pubblicato un post tramite il proprio canale Twitter in cui sono stati rivelati ulteriori tre artisti che competeranno nella selezione Australia Decides, la selezione nazionale che selezionerà il rappresentante dell’Australia all’Eurovision 2022.

Oltre a Isaiah Firebrace, Paulini e Jaguar Jonze (che si presenta di nuovo dopo il sesto posto del 2020, che vide invece trionfare Montaigne con Don’t Break Me), parteciperanno ad Australia Decides Sheldon Riley, la girl band G-NAT!ON e la star dei social network di origine greca Andrew Lambrou.

Sheldon Riley

Istrionico ed irriverente, Sheldon Riley ha acquisito popolarità nel 2018 quando partecipò a The Voice Australia arrivando alla finalissima senza vincere, e partecipando nuovamente nel 2019 come All-Star.

Noto per la sua maschera fatta di cristalli e gli eccentrici costumi di scena, la sua esibizione alle Blind Auditions sulle note di “Frozen” di Madonna ha ottenuto 14 milioni di visualizzazioni. In seguito ha partecipato anche ad America’s Got Talent dove ricevette complimenti da Simon Cowell (ideatore del format mondiale) e Sofia Vergara.

Ad oggi ha tre singoli pubblicati, che non hanno ottenuto il successo sperato. Che l’Eurovision 2022 possa servire al giovane come trampolino di lancio verso una carriera internazionale?

In merito ad una sua eventuale partecipazione all’Eurovision Song Contest, Sheldon Riley ha risposto:

È ormai un’abitudine svegliarsi alle 5 del mattino ogni anno per guardare l’Eurovision Song Contest dall’Australia. Per di più crescere sulla Gold Coast e guardare la vittoria di Conchita Wurst nel 2014 mi ha fatto capire che il mondo sceglie la diversità piuttosto che l’omologazione se solo si dà la possibilità a questa diversità di emergere. Io mi sento diverso, ma ho trovato il mio posto sulla televisione mainstream, sulle radio che difficilmente suonano la mia musica, concorsi dove non ti aspetteresti mai brani come i miei perché oso sempre sognare… nel mio stile e nella mia musica porto sempre un po’ di “magia eurovisiva” con me. Sono orgoglioso dell’artista che sono diventato, la mia maschera di cristallo è conosciuta in tutto il mondo, e sarebbe un onore avere la possibilità di rappresentare l’Australia in Europa!”

G-NAT!ON

Le G-NAT!ON sono un gruppo R&B/Pop formatosi molto di recente, composto da sei amiche tutte formate alla Australian Company of Performing Arts. Provengono tutte da Adelaide e sono: Tayah (18), Isla (17), Mateja (16), Rylee (17), Alessia (17) ed Emma (18). Le G-NAT!ON uniscono voci e passi di danza per uno spettacolo sia musicale che visivo, un’esperienza pop da provare senza nessun dubbio.

Pur essendo indipendenti e senza nessuna etichetta né contratto discografico, il gruppo vocale è arrivato quest’anno in finale a The Voice of Australia sotto l’ala della popstar inglese di origini kosovare Rita Ora.

La più grande del gruppo Emma ha affermato in merito alla loro partecipazione ad Australia Decides:

Siamo più che onorate di essere la prima girl band ad esibirsi a Eurovision – Australia Decides! È così emozionante far parte di una selezione piena di creatività, ispirazione e diversità che porta alla celebrazione della musica per eccellenza, ovvero l’Eurovision Song Contest! Piena di armonizzazioni e con una coreografia spettacolare, la nostra canzone sarà un’esplosione di dance e pop per poterci esprimere in piena libertà su quel palco! Il nostro messaggio sarà quello di indirizzare i giovani ad essere forti, fieri di ciò che sono e sicuri di sè, ci vediamo a Gold Coast!

Andrew Lambrou

23 anni compiuti quest’anno, Andrew Lambrou è un cantautore di Sydney proveniente da una famiglia greco-cipriota. Attira il popolo del web quando nel 2013, all’età di 15 anni, carica una cover del celebre brano degli Evanescence, My Immortal, per poi giungere tra i primi 20 concorrenti di X Factor Australia nel 2015, a 17 anni.

La sua musica è un pop intrecciato da tonalità dark, uniti tuttavia ad un messaggio tutt’altro che negativo. Nelle sue canzoni ed anche nei video Andrew Lambrou si è più volte ispirato a celebri film o temi cinematografici, e tra le cover presenti sul suo canale YouTube ci sono artisti di tutti i generi, da Harry Styles a Charlie Puth (una delle cover con più visualizzazioni sulla piattaforma).

Ha pubblicato quest’anno il suo primo singolo, Throne, senza tuttavia riscontrare tantissimo successo. Che l’Eurovision 2022 possa aiutare il giovane sydneysider a sbarcare il lunario?

L’Australia all’Eurovision Song Contest

L’Australia ha preso parte all’Eurovision per ogni edizione a partire dal 2015, anno in cui in occasione della sessantesima edizione dell’Eurovision Song Contest fu invitata in qualità di wildcard, arrivando direttamente in finale e votando in entrambe le semifinali. L’emittente SBS infatti è associata EBU, e dal 1982 ha trasmesso tutte le edizioni del concorso europeo più famoso del mondo, che tra gli australiani raccoglie un’importante fetta del fandom.

Tantissimi sono infatti gli australiani che dalle 5 del mattino sono svegli per guardare il loro show preferito, e nonostante gli orari proibitivi l’Australia registra ogni anno record di ascolti!

Notevoli sono anche i risultati ottenuti dai down under: quattro piazzamenti in top 10, tra cui un podio nel 2016 con Dami Im e The Sound of Silence (la quale sarebbe intenzionata a ritornare ad Australia Decides proprio nel 2022).

Fino al 2020 è stata insieme all’Ucraina la nazione ad aver preso parte alla finale di ogni edizione in cui ha partecipato, tuttavia quest’anno con Montaigne e Technicolor questa serie di finali centrate è venuta meno.

Infatti la 26enne di Sydney vincitrice di Australia Decides 2020 e riconfermata per il 2021 dopo la cancellazione dell’Eurovision 2020, si è fermata al quattordicesimo e terzultimo posto in semifinale con 28 punti, complice probabilmente la mancata possibilità di esibirsi dal vivo a causa delle rigidissime regole in Australia al fine del contenimento del Covid-19.