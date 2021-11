Junior Eurovision 2021, Kazakistan: ecco la versione definitiva di “Ertegi Alemi”

Ultimo Paese a presentare il brano definitivo, poco fa il canale dello Junior Eurovision 2021 ha pubblicato la versione definitiva di Ertegi Alemi, il brano che Alynur Hamzin & Beknur Žanibekuly canteranno in coppia a Parigi il prossimo 19 Dicembre.

La coppia è stata creata a tavolino durante la finale nazionale che avrebbe selezionato il piccolo o la piccola rappresentante del Kazakistan, ormai giunto alla sua quarta partecipazione.

Durante la finale nazionale infatti, Alynur ha largamente vinto il voto delle giurie mentre Beknur ha incontrato i favori del televoto. Alla fine la Khabar Agency (l’emittente nazionale associata EBU che quindi è invitata dal consorzio a partecipare) ha deciso che entrambi i ragazzini avrebbero partecipato al Junior Eurovision 2021 con il brano portato da Alynur, “World of Fairytales” (ora rinominato Fairy World)

Alynur (classe 2010) e Beknur (classe 2012) saranno dunque il primo duetto schierato dal paese ex-sovietico, e in particolare Beknur è il primo artista affetto da focomelia a prendere parte ad una rassegna eurovisiva, che si tratti del Junior Eurovision Song Contest o dell’originale Eurovision Song Contest.

Il brano è in kazako per la maggior parte, con qualche inserimento rap in francese da parte del piccolo Beknur, eliminando rispetto alla versione originale le parti in inglese. Un brano forse meno forte rispetto a quelli che il Kazakistan ha portato negli anni precedenti, ma che può fare una bella figura a Parigi con la giusta interpretazione.

Il Kazakistan allo Junior Eurovision Song Contest

Debuttante nel 2018, il Kazakistan ha dimostrato di farsi valere nel migliore dei modi allo Junior Eurovision Song Contest. Mai sotto il sesto posto e mai sotto il quarto posto nel voto online, il Kazakistan ha spesso impiegato nomi pesanti nell’industria musicale dell’est per la realizzazione dei brani alla competizione per bambini.

Al momento il miglior risultato è un secondo posto ottenuto consecutivamente nel 2019 con Yerzhan Maxim (Armanynnan Qalma, vincitore del voto delle giurie) e nel 2020 con Karakat Bashanova e Forever. Il peggior risultato invece è il sesto posto ottenuto nel 2018 alla prima partecipazione del Paese, con Daniyela Tuleshova e Seize The Time (presentatasi ad America’s Got Talent nel 2020)

La lineup del concorso

Con Ertegi Alemi (Fairy World) sia i brani che gli interpreti di tutti e 19 i Paesi partecipanti al Junior Eurovision 2021 sono pronti e noti. Ecco qui la line-up completa:

Albania – Anna Gjebrea – Stand By You

Armenia – Maléna – Qami Qami

Azerbaigian – Sona Azizova – One of those days

Bulgaria – Deni & Marti – Voice of love

Francia – Enzo – Tic Tac

Georgia – Nikoloz Kajaja – Let’s Count the Smiles

Germania – Pauline – Imagine Us

Irlanda – Maiù Levi Lawlor – Saor (Disappear)

ITALIA – ELISABETTA LIZZA – SPECCHIO (MIRROR ON THE WALL) (qui la nostra intervista)

Kazakistan – Alinur & Beknur – Ertegi Alemi (Fairy World)

Malta – Ike & Kaya – My Home

Macedonia del Nord – Dajte Muzika – Green Forces

Paesi Bassi – Ayana – Mata Sugu Ao Ne

Polonia – Sara Egwu-James – Somebody

Portogallo – Simao Oliveira – O Rapaz

Russia – Tanya Mezhentseva – Mon Ami

Serbia – Jovana & Dunja – Childern’s Eyes

Spagna – Levi Dìaz – Reìr

Ucraina – Olena Usenko – Vazhil

Saranno 19 i Paesi in gara allo Junior Eurovision 2021 il prossimo 19 dicembre a Parigi. La manifestazione è ospitata dalla Francia per scelta di France Télévisions, in quanto a differenza di quanto accade all’Eurovision dei grandi, non c’è l’obbligo per il Paese vincitore di ospitare l’anno successivo.

La Francia ha però scelto di onorare al meglio la prima storica vittoria nel concorso arrivata nell’edizione ‘da remoto’ dello scorso anno con “J’imagine” di Valentina Tromel. Nella conferenza stampa di presentazione, ha già fatto capire che farà le cose in grande, a cominciare dalla flag parade di apertura che sarà affidata nientemeno che agli Ofenbach, duo di dj francesi campioni di vendite in tutto il mondo.

Come votare

Le canzoni sono già interamente disponibili sul canale YouTube dello Junior Eurovision: le trovate qui.

Dal 17 Dicembre fino alle 15:50 del 19 le linee di voto saranno aperte e si potrà votare da un minimo di tre ad un massimo di cinque canzoni, inclusa la canzone del proprio Paese (si potrà dunque votare per Elisabetta Lizza), dopo aver visto un breve filmato di recap delle prove generali di tutti i Paesi in gara allo Junior Eurovision 2021.

Si potrà nuovamente votare su jesc.tv in un arco di tempo pari a circa 15 minuti, dopo che l’ultima canzone sarà stata eseguita. La procedura di voto sarà identica, fatta eccezione per il fatto che non sarà necessario ascoltare nessun recap prima di votare.