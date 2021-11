Eurovision 2022: Francesca Montinaro realizzerà la scenografia al PalaOlimpico

Sarà Francesca Montinaro a curare la scenografia dell’Eurovision 2022 a Torino. Per la prima volta dal 2016, dunque, la scenografia non sarà realizzata da Florian Wieder.

L’annuncio è arrivato oggi sulla pagina Facebook dell’Atelier Francesca Montinaro:

È ufficiale! Atelier Francesca Montinaro realizzerà la scenografia del palco di Eurovision Song Contest Torino 2022! È stata una gara molto impegnativa alla quale abbiamo partecipato con entusiasmo e forti emozioni. Una rincorsa contro il tempo che ci ha tenuti svegli fino alle ore piccole. Ma ne è valsa la pena, perché alla fine la Rai ha scelto noi. Riceviamo questo incarico con onore e lavoreremo per consegnare all’Italia intera un palco che mostri l’anima degli italiani all’Europa ed al mondo. Vorremmo dire tanto, raccontare di più, ma non possiamo rivelare nessun dettaglio. Da adesso per noi iniziano mesi di lavoro intenso ma bellissimo per arrivare fino all’apertura di questa terza edizione italiana di Eurovision. Ci vediamo a maggio!

La scenografa e artista romana, classe 1965, sin dagli anni ’80 ha creato scenografie televisive per i principali network televisivi italiani e non. Nel suo curriculum può vantare di aver lavorato per Rai, La7, Mediaset e per la TV svizzera di lingua italiana RSI, oltre ad aver insegnato allo IED di Roma e, dal 2010, all’Accademia di Belle Arti di Roma e di Carrara.

Hanno la firma di Francesca Montinaro le scenografie di ben due Festival di Sanremo: l’edizione del 2013, condotto da Fabio Fazio, e quella del 2019, l’ultima sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni, che traeva spunto dichiaratamente per regia, tecnologie utilizzate e scenografia all’Eurovision Song Contest.