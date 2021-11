Eurovision 2022: Estonia, i qualificati dal secondo quarto dell’Eesti Laul

Si è svolto ieri sera il secondo quarto di finale dell’Eesti Laul, la selezione estone per l’Eurovision 2022 che andrà in scena a Torino dal 10 al 14 maggio prossimi. Altri cinque artisti, dunque, saliranno verso le semifinali del 3 e 5 febbraio, con finale il 12.

Di seguito i nomi di partecipanti e qualificati con relative canzoni (quello di fianco non è l’ordine di classifica, ma di esibizione; accanto la traduzione dei titoli in italiano):

Si è trattato della prima volta dal 1998 in cui uno show di selezione estone, in qualunque fase, non ha avuto al proprio interno alcuna canzone in lingua inglese. Del resto, l’obiettivo organizzativo era dichiarato: cercare di dare pari dignità alle canzoni in lingua locale e in quella d’Albione.

Questi qualificati vanno ad aggiungersi a coloro che già hanno passato il primo quarto di finale della settimana scorsa, e cioè Jaagup Tuisk, Stig Rästa, Maian, Boamadu, Evelin Samuel. Ancora due serate saranno organizzate, con la stessa modalità di questa, prima di definire in maniera completa il quadro delle semifinali.

Questo il panel dei giurati: gli ex partecipanti all’Eesti Laul Sissi, Synne Valtri ed Egert Milder, l’autore Maiken, lo specialista di pubblicità Olav Osolin, il presentatore di Raadio 2 Bert Järvet, il presentatore di Sky Plus Radio Vaido Pannel, il presentatore di Star FM Andres Puusepp.

Hanno presentato la serata due ex rappresentanti estoni all’Eurovision: Uku Suviste (2020 con “What love is“, concorso cancellato, e 2021 con “The lucky one“, fuori in semifinale) e Tanja Mihhailova-Saar (alias semplicemente Tanja, in gara nel 2014 con “Amazing” e fuori in semifinale)