I Måneskin torneranno in Belgio per esibirsi al Rock Werchter 2022

Si sta perdendo davvero il conto di tutti i concerti che i Måneskin hanno tenuto o terranno in Europa. È, infatti, già molto fitto il calendario di appuntamenti a cui prenderanno parte i vincitori dell’ultimo Eurovision Song Contest nel prossimo tour estivo durante il quale si esibiranno anche al Rock Werchter, in Belgio.

Qualche giorno dopo l’annuncio sulla loro partecipazione al Lollapalooza di Stoccolma, (anche se i Måneskin avevano già conquistato il posto a Parigi del famoso festival itinerante), è stato annunciato che la band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si esibirà anche al Rock Werchter, sabato 2 luglio 2022, il giorno dopo la loro esibizione al Lollapalooza a Stoccolma.

Ecco come i Måneskin sono stati presentati sul sito ufficiale del Rock Werchter:

I Måneskin stanno arrivando al Rock Werchter! I vincitori dell’Eurovision Song Contest hanno avuto un anno impressionante finora. La band italiana ha avuto un successo dopo l’altro e i loro concerti sono andati sold out in men che non si dica.

Il gruppo ha anche ricevuto un MTV EMA per “Best Rock” poche settimane fa e lo scorso fine settimana era già dall’altra parte dell’oceano per gli AMA. I Måneskin hanno avuto l’onore di aprire per i Rolling Stones a Las Vegas all’inizio di novembre. Mick Jagger li ha incoronati “re del rock europeo” e ha condiviso con orgoglio una foto con la band. È un vero encomio.