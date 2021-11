Eurovision 2022: all’aeroporto di Torino Caselle arriva anche il car sharing di Enjoy

Il prossimo maggio Torino vedrà un importante flusso di turisti e fan da tutta Italia (e dall’estero) che si recheranno in città per seguire l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest.

Chi verrà dall’estero e in particolare sfrutterà l’aereo per raggiungere il capoluogo piemontese, potrà contare da questo mese di novembre su nuove rotte offerte dalla compagnia low cost Ryanair.

Con la stagione invernale sono previste nuove rotte internazionali da e per Birmingham, Budapest, Copenaghen, Edimburgo, Cracovia, Kiev, Lanzarote, Londra Luton, Madrid, Malaga, Marrakech, Parigi Beauvais, Siviglia, Shannon, Tel Aviv (e Trapani per quanto riguarda i voli nazionali).

Il tutto in aggiunta alle tratte (nazionali e internazionali) già operative, come quelle da e per Bari, Brindisi, Bristol, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Catania, Dublino, Lamezia, Londra Stansted, Leopoli, Malta, Napoli, Palermo, Palma, Pescara e Valencia (con nuove integrazioni previste a ridosso dell’estate 2022).

Novità car sharing

Questo per quanto riguarda il trasporto aereo, ma da oggi (29 novembre) arriva una novità anche sul fronte del car sharing: è stato infatti annunciato il nuovo Enjoy Parking all’Aeroporto di Torino Caselle.

Il noto car sharing di ENI permetterà d’ora in poi di raggiungere l’aeroporto di Torino in modo diretto con le proprie vetture ad un costo fisso di 6,50 euro. L’area parcheggio è facilmente raggiungibile, perché si trova a soli 150 metri dall’aerostazione e basta seguire le indicazioni Parcheggio Car Sharing, utilizzando la corsia di sinistra lato arrivi.

Il nuovo Enjoy Parking ha 10 posti auto e le vetture Enjoy potranno accedervi in modo semplice attraverso la lettura automatica della targa alla sbarra, con possibilità di richiedere, in caso di necessità, assistenza tramite citofono.

In attesa di conoscere i piani del Comune di Torino su un possibile potenziamento del trasporto pubblico locale (direzione Pala Alpitour), per chi arriva dall’estero o da altre città italiane, aumentano le alternative tra cui scegliere per recarsi in città.