Måneskin: “I wanna be your slave” disco d’oro negli Stati Uniti!

Nessuna certificazione dall’Italia per questa settimana, ma per i Måneskin ne arriva una estremamente significativa dagli Stati Uniti.

“I wanna be your slave”, una delle due canzoni di maggior successo dell’album “Teatro d’ira – Vol. I” (l’altra è naturalmente “Zitti e buoni”), è disco d’oro negli Stati Uniti.

Cosa significa questo? Un dato molto semplice: sono state superate, in territorio a stelle e strisce, le 500.000 unità necessarie a raggiungere tale obiettivo. E la band romana ce l’aveva già fatta con la cover di “Beggin'”, che resta la chiave per entrare con forza nel mercato americano.

📀 I WANNA BE YOUR SLAVE is now certified GOLD in the US!!

500k copies, this is amazing 💙 thxxx ❤️

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 29, 2021