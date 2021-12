Eurovision 2022, Torino: la giunta Lo Russo annuncia il gruppo di lavoro

Per farlo ha deciso di dotarsi di un coordinamento delle diverse strutture. È importante considerare che i tempi sono ridotti e vanno rispettati rigidamente. Il gruppo di lavoro lavorerà in accordo con il sindaco, con l’assessore Carretta e l’assessora Purchia e nei prossimi giorni darà informazione sulle prime azioni.

L’Eurovision Song Contest è uno degli eventi musicali più importanti al mondo. Torino ha messo in campo il massimo sforzo operativo coinvolgendo le diverse strutture della Città per organizzare al meglio l’articolata macchina organizzativa.

Essendo una manifestazione importante per la città è giusto che ci sia uno sforzo corale, con l’obiettivo di coinvolgere tutta Torino.

In questo senso, rassicura anche sul trattamento di commercianti, albergatori e operatori del turismo in generale: sono già in corso dialoghi, dei quali viene annunciata la messa a sistema.

Il sopralluogo dell’EBU a Torino

Ricordiamo anche che, nei giorni scorsi, una delegazione dell’EBU è giunta a Torino in piene ATP Finals per visitare il Pala Alpitour, potendo anche dare un’occhiata ai piani che sta mettendo in atto la Rai per il concorso e anche a una prima visione delle idee relative al palco della più grande arena italiana per numero di spettatori disponibili.

La delegazione, guidata dal supervisore dell’Eurovision, lo svedese Martin Österdahl, è stata portata in visita in altri luoghi chiave di Torino e dintorni: il Palazzo Reale, la Mole Antonelliana e la Reggia di Venaria.

Per quanto riguarda i biglietti, invece, c’è ancora da attendere, dal momento che nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito agli stessi.