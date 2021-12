Måneskin artisti italiani più ascoltati nel mondo nel 2021 su Spotify

Numero 58 al mondo, numero 1 come artisti italiani. I Måneskin occupano queste posizioni in due particolari classifiche che svelano chi, fino a questo momento, ha ottenuto il maggior quantitativo di ascolti sulla piattaforma Spotify, ormai la più utilizzata per l’ascolto di musica.

Sempre secondo la stessa serie di graduatorie, la cover di “Beggin’” reinterpretata dal gruppo capitolino è la decima canzone più ascoltata (al mondo) nel 2021.

La band romana, dal momento in cui ha vinto l’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni“, non si è più fermata: trascinata dal successo di Rotterdam, ha portato al successo prima “I wanna be your slave” e poi “Beggin'”, l’una tramite un ormai noto video della Wiwi Jam at Home di Wiwibloggs che includeva anche la canzone eurovisiva, l’altra con l’aiuto di TikTok.

Il tutto senza dimenticare l’enorme quantità di dischi d’oro e di platino ricevuti dai Måneskin in tutto il mondo, dalle Americhe all’Oceania, il Best Rock vinto agli MTV European Music Awards (EMA), l’avvenuta presentazione di alcune categorie dei Grammy Awards. Il tutto senza ovviamente dimenticare l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno ridato improvvisamente vitalità all’Italia in musica sul globo terrestre: basti pensare al boom di Duolingo per la lingua italiana su un fronte più generale e alla grande richiesta che ormai loro hanno in grandi quantità di eventi rock in tutta Europa per il 2022.

Norway! We'll be playing at the @Slottsfjell festival in Tønsberg this summer, July the 14th! See u there 💘https://t.co/0hsBifGTj9 pic.twitter.com/LMv1YDyNNE — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) December 2, 2021

A tal proposito, si notano alcune novità: cambia l’evento al quale i Måneskin saranno presenti in Norvegia, che non sarà più il Tons of Rock di Oslo (23-25 giugno), ma lo Slottsfjell a Tønsberg, con data già fissata per il 14 luglio. Il tutto dopo l’annuncio della presenza a Rock in Rio, uno dei palchi più prestigiosi al mondo relativamente al genere.

Proprio nelle scorse ore, inoltre, Rockol ha indicato “Teatro d’ira – Vol. I” come miglior album italiano del 2021: oltre alle due canzoni citate sopra, vi si trovano altri pezzi che hanno assunto grande popolarità da “Coraline” in giù.

Stranamente o forse no, però, l’Italia non si è unita al coro estero. Nel nostro Paese, infatti, i Måneskin sono ottavi tra i più ascoltati, mentre impazza Sfera Ebbasta in senso assoluto con Madame prima al femminile. “Zitti e buoni” è la settima canzone più ascoltata nel nostro Paese (prima “malibu” di Sangiovanni), “Teatro d’ira – Vol. I” il 6° album più riprodotto (primo “Taxi driver” di Rkomi).