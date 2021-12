Sanremo 2022, si cambia: da oggi Amadeus potrà svelare i cantanti in gara

I rumor relativi ai possibili cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo non devono andare proprio giù ad Amadeus. La Rai ha da poco annunciato una sostanziale modifica al regolamento della kermesse.

L’annuncio ufficiale dei concorrenti, previsto per mercoledì 15 dicembre – serata in cui si scopriranno i nomi dei due Giovani che saliranno sul palco dell’Ariston – potrà essere anticipato in qualsiasi momento a partire da oggi, 2 dicembre.

La Direzione di Rai1, avvalendosi delle facoltà del paragrafo “Modifiche e/o integrazioni al Regolamento” del capitolo/paragrafo “Disposizioni generali e finali”, procede alle seguenti modifica del Regolamento stesso: “Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al Festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 2 dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo.

In che modo Amadeus svelerà i partecipanti all’edizione 2022 della manifestazione non è stato reso noto. C’è chi pensa che la lista arriverà a sorpresa stasera, nel corso del TG1 delle 20.

Ma la Rai potrebbe anche pensare di tenere alta l’attenzione su Sanremo per più giorni, lasciando ad Amadeus il compito di rivelare gli artisti un po’ alla volta.

La modifica va a cambiare una liturgia in voga da parecchio tempo al Festival. È pur vero che, da quando Amadeus ha preso le redini della direzione artistica, molti aspetti abitudinari legati a Sanremo sono stati sfatati.

Ricordiamo ancora oggi la grande polemica scaturita dopo la soffiata del presentatore a La Repubblica, relativa all’intero cast di Sanremo 2020.

Un gesto che fece infuriare il resto della stampa e costrinse Amadeus a correre ai ripari, aggiungendo in extremis due nomi in più, quelli di Tosca e Rita Pavone, annunciate una settimana dopo nel corso dello speciale Lotteria Italia de I Soliti Ignoti.

L’annuncio del cambio di modalità in corsa arriva dopo il recente spoiler del magazine Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato 16 presunti artisti in gara, tra i quali spiccano Elisa e Gianni Morandi.

In ogni caso tutti i concorrenti di Sanremo 2022 saranno presenti alla finale di Sanremo Giovani del 15 dicembre, presumibilmente per annunciare i titoli dei brani che presenteranno al Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio prossimi.