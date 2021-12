I Måneskin saranno ospiti alla finale di X Factor 2021

Il tour in giro per il mondo dei Måneskin ripassa là dove tutto era cominciato, almeno a livello di mainstream, ovvero da X Factor.

La band romana, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021, fece la prima apparizione davanti al grande pubblico proprio nel talent show di Sky Uno.

I Måneskin saranno uno dei due ospiti della serata finale del programma che li ha lanciati; l’altro sarà la band inglese dei Coldplay, anch’essa come Damiano David e compagni attualmente in testa alle classifiche di tutto il mondo.

Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi ritroveranno quello che fu il loro mentore nello show, ovvero Manuel Agnelli: nel 2017 chiusero al secondo posto, dietro al tenore Lorenzo Licitra, ma già a caldo la sensazione fu quella che fossero i vincitori morali del programma, cosa che poi trovò riscontro immediatamente nelle chart.

Proprio in occasione della loro partecipazione infatti uscì l’EP “Chosen”: come capita normalmente in questo tipo di programma si trattava di un lavoro che conteneva il loro primo inedito (la title track), un altro inedito (“Recovery”) e cinque cover eseguite nel corso del programma fra le quali quella “Beggin'” dei The Four Season destinata a trovare nuova fortuna ben quattro anni dopo, a seguito della vittoria all’Eurovision.

X Factor ha dato l’annuncio con una gag che vedeva eseguire sul palco il riff di “Zitti e buoni” e successivamente è stato proiettato il video nel quale vengono citati tutti i loro successi, fra i quali anche la vittoria all’Eurovision.

Incroci eurovisivi

Sarà curioso vedere l’incontro dei Måneskin che devono il loro successo internazionale all’Eurovision con Emma, che di X Factor è uno dei quattro giudici e che invece detiene il peggior risultato in termini di piazzamento per l’Italia (fu solo ventunesima nel 2014 con “La mia città”) e che non prese bene quella partecipazione.

Ma sarà interessante anche l’incontro con Mika, che proprio in questa edizione ha bocciato un brano eurovisivo, ovvero “Arcade” di Duncan Laurence, che uno dei cantanti da lui assistiti avrebbe voluto portare in gara e che come è noto, non perde occasione per dire tutto il male possibile sul concorso.

Dunque non resta che attendere giovedì 9 dicembre alle 21.15 quando su Sky Uno (canale 108) andrà in scena la finale di X Factor, che vedrà protagonista anche la band romana, oramai divenuta ambasciatrice musicale dell’Italia nel mondo.