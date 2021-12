Lo Junior Eurovision 2021 a Parigi partirà con le prove tra poco più di una settimana, ma diversi problemi sorgono in merito alla nascente quarta ondata di Covid-19.

I funzionari sanitari in Francia sono in massima allerta dopo che il Paese ha confermato il suo primo caso della variante Omicron del Coronavirus nella regione di Parigi ieri, 2 dicembre.

Questa situazione in continua evoluzione sta costringendo gli organizzatori dello Junior Eurovision 2021 a trovare un modo per proteggere tutti e garantire lo svolgimento della gara nella tranquillità assoluta.

L’EBU e France Télévisions stanno dunque imponendo nuove misure per limitare il rischio di diffusione del Covid all’interno del complesso denominato La Seine Musicale. La prova generale del Junior Eurovision 2021, tradizionalmente aperta ai possessori di biglietto, si svolgerà ora senza pubblico, per contenere quanto più possibile la quinta ondata di epidemia. I biglietti di tale serata saranno rimborsabili

Anche il governo francese ha recentemente annunciato nuove misure per la salute e la sicurezza, come la richiesta di un test PCR negativo entro 24 ore per tutti i viaggiatori provenienti da fuori dell’Unione Europea. E’ inoltre richiesto il Green Pass per tutti e chiunque per entrare in tutti gli ambienti chiusi. La validità dei test è stata ridotta a 24 ore.

Solo il gran finale dello Junior Eurovision 2021 — il 19 dicembre — avrà un pubblico, che dovrà seguire le più ampie misure di sicurezza in vigore in tutta la Francia vale a dire: indossare mascherine e distanziamento sociale.

L’EBU ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla situazione.

In risposta all’eccezionale situazione sanitaria in Europa in questo momento e per garantire la presenza sul palco di ciascuno dei nostri 19 artisti, France Télévisions ha deciso di ammettere solo un pubblico al Live Show del Junior Eurovision Song Contest di domenica 19 dicembre. Chi ha prenotato i biglietti per la Prova generale di sabato 18 dicembre deve contattare direttamente La Seine Musicale . Possono ricevere un rimborso completo o trasferire i loro biglietti per il Live Show di domenica 19 dicembre.

Misure di sicurezza all’interno della sede dello Junior Eurovision 2021

Durante la precedente conferenza stampa ufficiale , France Télévisions aveva illustrato le misure di salute e sicurezza che verranno applicate agli artisti, alle delegazioni ea tutte le persone presenti all’evento.

Queste misure includono l’implementazione di una “bolla della salute” per gli artisti e le loro delegazioni, che sono invitati a non lasciare il loro hotel se non strettamente necessario, nonché un test PCR ogni 48 ore per tutte le persone che frequentano la Seine Musicale prima dello spettacolo. Le persone che risulteranno positive verranno isolate e riceveranno cure dagli ospedali di Parigi.

Ci sono, ovviamente, altri temi importanti oltre al Covid. France Televisions riconosce che eventi su larga scala come il Junior Eurovision 2021 possono essere obiettivi di terrorismo e ha presentato un protocollo rigoroso per tutte le persone che accedono allo spettacolo.

Dietro le quinte, i produttori stanno lavorando a stretto contatto con la polizia nazionale e la gendarmeria, che saranno mobilitate per proteggere la sede e altri luoghi chiave durante l’evento.

Tutte queste procedure si aggiungono alla precedentemente citata problematica del Kazakistan, che per via delle norme vigenti rischia di non far partire Alynur e Beknur alla volta di Parigi. Qualora dovesse accadere così, data la mancanza di live on-tape che invece saranno obbligatori per l’Eurovision 2022, al posto dell’esibizione del Kazakistan sarà mandato il video ufficiale. Queste regole valgono per il Kazakistan come per qualunque altro Paese che per un motivo o per un altro non dovesse riuscire a prendere parte allo Junior Eurovision 2021.

Se invece, come è accaduto all’Islanda quest’anno, uno dei membri della delegazione dovesse contrarre il virus dopo le prove, il Paese manderà come esibizione proprio il filmato delle prove.

Quale sarà il destino finale dello Junior Eurovision 2021? Riusciranno i piccoli rappresentanti ad esibirsi a Parigi? E chi tra loro sarà il vincitore? Non ci resta che attendere i giorni a venire per le informazioni che verranno rilasciate dal sito dello Junior Eurovision.