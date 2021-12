Junior Eurovision 2021: Mario Acampa, Marta Viola (e un probabile terzo nome) al commento su Rai Gulp

Saranno Mario Acampa e Marta Viola i commentatori dello Junior Eurovision Song Contest 2021, che andrà in onda in diretta alle 15.50 su Rai Gulp il prossimo 19 dicembre.

Ma attenzione, Eurofestival News è in grado di dirvi che – stando a fonti interne alla Rai – ai due potrebbe aggiungersi una terza presenza, quella di una attrice, cantante e influencer torinese (con oltre 200.000 follower su Instagram) classe 1999.

Su questo fronte sono in corso ancora trattative e non c’è un contratto firmato, quindi per ora non possiamo comunicare il suo nome con certezza (l’ufficialità nel caso arriverà nel corso della prossima settimana). L’unico indizio in più che possiamo dare, è che si tratta di un volto noto ai giovani telespettatori di Rai Gulp, grazie al personaggio interpretato in una delle serie di maggior successo del canale dedicato ai più piccoli (ancora in onda) e di una sitcom trasmessa la scorsa primavera.

Dunque una novità ed una conferma e sicuramente due nomi che hanno molto a che fare con l’Eurovision (in attesa di sapere se il duo diventerà un terzetto).

Acampa è infatti al timone dello Junior Eurovision Song Contest dal 2017, avendolo condotto rispettivamente con Laura Carusino, Federica Carta ed Alexia Rizzardi, mentre lo scorso anno come è noto la Rai non ha partecipato e non ha trasmesso l’evento.

Marta Viola, torinese di Chieri, classe 2009 è l’ultima rappresentante italiana allo Junior Eurovision: nel 2019 ha infatti chiuso al settimo posto a Gliwice con il brano “La voce della terra”: si tratta della prima commentatrice minorenne della storia del concorso per quanto concerne la Rai, che dunque si allinea ad altri paesi europei che hanno seguito negli anni questa strada, su tutti la Francia.

L’Italia allo Junior Eurovision

L’Italia sarà rappresentata a La Seine Musicale di Parigi da Elisabetta Lizza con il brano “Specchio (Mirror on the wall)”, che proprio nei giorni scorsi si è raccontata in una nostra intervista.

Il debutto dell’Italia allo Junior Eurovision Song Contest risale al 2014 quando fu rappresentata da Vincenzo Cantiello con il brano ‘’Tu primo grande amore’’. In quella occasione, il cantante campano – che in questi giorni è ricomparso nuovamente sugli schermi della TV italiana come uno dei partecipanti dell’attuale edizione di ‘’All Together Now’’, condotta da Michelle Hunziker su Canale 5 – regalò anche la prima ed unica vittoria all’Italia.

Il nostro Paese vanta però nelle sue 6 precedenti partecipazioni anche un terzo posto, quello del 2016 con Fiamma Boccia e ‘’Cara Mamma (Dear Mom)’’, oltre a due settimi posti, un undicesimo posto ed un sedicesimo posto.

Le canzoni in concorso

Saranno 19 le nazioni, per altrettanti piccoli artisti che si sfideranno al fine di eleggere il successore di Valentina Tromel, che portò la Francia alla sua prima vittoria con J’Imagine. Ecco qui tutti i partecipanti. In basso invece trovate la playlist con le canzoni

Albania – Anna Gjebrea – Stand by you

Armenia – Maléna Fox – Qami Qami

Azerbaigian – Sona Azizova – One of those days

Bulgaria – Denis e Marti – Voice of Love

Francia – Enzo – Tic tac

Georgia – Nikoloz Kajaia – Let’s Count The Smiles

Germania – Pauline – Imagine Us

Irlanda – Maiú Levi Lawlor – Saor (Disappear)

Italia – Elisabetta Lizza – Specchio (Mirror on the wall)

Kazakistan – Alynur Hamzin & Beknur Žanibekuly – World of Fairytales

Malta – Ike & Kaya – My Home

Macedonia del Nord – Dajte Muzika – Green Forces

Paesi Bassi – Ayana – Mata sugu aō ne

Polonia – Sarah Egwu-James – Somebody

Portogallo – Simão Oliveira – O Rapaz

Russia – Tanya Mezhensteva – Mon Ami

Serbia – Jovana e Dunja – Children’s Eyes

Spagna – Levi Diaz – Reìr

Ucraina – Olena Usenko – Vazhil (Leverage)

Sarà possibile votare sulla piattaforma junioreurovision.tv a partire da venerdì 17 Dicembre, si potrà votare dai 3 ai 5 brani, incluso il brano della nostra rappresentante Elisabetta Lizza. A decretare il vincitore sarà poi comunque sempre il mix fra giurie nazionali e televoto, come da tradizione eurovisiva.

Elisabetta Lizza oggi su Rai 1

Dalla pagina Facebook ufficiale dell’Antoniano di Bologna, viene ricordato l’appuntamento di oggi pomeriggio con la seconda puntata dello Zecchino d’Oro.

RAI E ANTONIANO INSIEME PER IL JUNIOR EUROVISION!

Anche nel 2021 Rai ha affidato all’Antoniano la ricerca dell’interprete e la produzione del brano che rappresenterà l’Italia al Junior Eurovision Song Contest! Elisabetta Lizza, 12 anni, di Adro in provincia di Brescia, porterà la bandiera italiana al #jesc2021 con la canzone “Specchio (Mirror On The Wall)”. E oggi ritroveremo Elisabetta in diretta dalle 17:05 su Rai 1, nella seconda puntata di #Zecchino64 con la sua canzone, un brano sul difficile rapporto tra i ragazzi e la propria immagine. Intanto correte a guardate il videoclip, prodotto da Rai Gulp in collaborazione Antoniano è già su RaiPlay e sul canale YouTube del #Jesc2021. L’appuntamento del 19 dicembre a Parigi si potrà seguire in diretta dalle ore 15.50 su Rai Gulp e RaiPlay.

Dunque, per chi interessato, l’appuntamento è alle 17:05 di oggi, su Rai 1.