Sanremo 2022: gli artisti in gara annunciati stasera al TG1 delle 20

L’attesa è finita. In anticipo sui tempi – apparantemente a causa delle soffiate degli ultimi giorni – Amadeus ha deciso di togliere il velo sul cast del Festival di Sanremo 2022.

Il direttore artistico e conduttore della 72esima edizione della kermesse svelerà i nomi degli artisti in gara durante il TG1 delle 20:00 di stasera, sabato 4 dicembre.

L’annuncio era previsto per il 15 dicembre, serata finale di Sanremo Giovani, in cui si scopriranno i due esordienti che si aggiungeranno alla lista dei partecipanti. Quest’anno, infatti, a Sanremo 2022 ci sarà un’unica categoria in gara, senza distinzioni tra Big e Nuove Proposte.

È stato Il Messaggero a lanciare per primo la notizia dell’annuncio inatteso. Secondo il quotidiano, Amadeus sarebbe molto contrariato per gli scoop lanciati durante la settimana dalle testate giornalistiche, tanto da anticipare di molto i tempi ed evitare di farsi bruciare alcuni clamorosi nomi.

La RAI ha confermato nella mattinata con un breve comunicato stampa:

Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo. Ad anticiparli sarà Amadeus, direttore artistico del Festival, nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino.

Tante le ipotesi ma tra i nomi più ricorrenti nelle varie liste quelli di Elisa, Emma Marrone, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Donatella Rettore, Rkomi, i Boomdabash, Ariete, la coppia Tecla e Alfa, Aka7even, Irama, Giovanni Caccamo, Noemi, Sangiovanni, Achille Lauro, Le Vibrazioni, i The Kolors, l’Orchestraccia, gli Eugenio in Via di Gioia con Elio e la spagnola Ana Mena.