Eurovision 2022: S10, l’artista dei Paesi Bassi, canterà in olandese

Dopo aver gestito il bienno 2020-2021 dell’Eurovision Song Contest da paese organizzatore, i Paesi Bassi torneranno sul palco del contest europeo per tentare di riconquistare il microfono di cristallo con una proposta femminile.

L’artista scelta dalla rete televisiva AVROTROS è la ventunenne Stien den Hollander, in arte S10, cantante e rapper.

L’esponente di genere alt-pop, nonostante la giovane età, ha già un buon seguito in patria e l’apprezzamento della critica.

Ha firmato il primo contratto discografico a diciassette anni con l’etichetta Noahs Ark, che ha pubblicato l’album di debutto di S10 nel 2019: “Snowsniper”, vincitore del premio Edison – l’equivalente dei Grammy – nella categoria ‘alternative’.

Il secondo album “Vlinders” è stato pubblicato lo scorso anno, con un buon successo che ha portato l’artista in giro per il paese in un tour sold out.

Le prime parole di S10 dopo l’annuncio:

La musica è tutto per me. Spero che la mia musica possa portare qualcosa nella vita degli altri, perché ha fatto molto per me. Potrei esplodere di gioia all’idea di partecipare all’Eurovision Song Contest quest’anno. Essere in grado di fare qualcosa di onorevole, rappresentando i Paesi Bassi, davanti a un pubblico così grande, penso sia assolutamente meraviglioso.

Il brano che S10 porterà a Torino non è noto ma è stato già annunciato che l’artista canterà in olandese, questo perché ritiene indispensabile esibirsi in lingua madre per condividere le proprie vicende autobiografiche.

L’ultima volta che i Paesi Bassi hanno optato per un brano in olandese fu il 2010. In quell’edizione l’esuberante Sieneke non riuscì a portare in finale il suo pezzo levenslied “Ik ben verliefd (Sha-la-lie)“.

Nello svelare il nome scelto, il direttore generale della AVROTROS, Eric van Stade, ha dichiarato: