Måneskin, l’EP Chosen sfonda il miliardo su Spotify. E piovono certificazioni estere

Un miliardo: tale è la quota che hanno superato i Måneskin con il primo EP della loro carriera, “Chosen”, in termini di streaming su Spotify.

Il dato è frutto in buona parte del successo enorme della cover di “Beggin’” dei Four Seasons, che sta sfiorando gli 800 milioni, ma anche le altre tracce del disco hanno ottenuto un responso considerevole.

Ricordiamo che il progetto uscì dopo l’avventura della band romana ad X Factor nel 2017, al suo interno infatti sono incluse alcune cover presentate durante il talent show di Sky, oltre ai due inediti “Chosen” e “Recovery”.

Questo, in particolare, il responso completo della piattaforma svedese alle 11:15 odierne (l’ordine non è quello dell’EP, ma degli ascolti).

Beggin’ 794.256.854 Chosen 65.459.963 Somebody told me 41.779.253 Let’s get it started 35.293.096 Vengo dalla lune 33.093.058 Recovery 25.864.134 You need me, I don’t need you 9.597.150

Per quel che concerne invece il primo album dei Måneskin a tutti gli effetti, che è “Il ballo della vita”, i dati sono questi:

Torna a casa 132.539.627 Morirò da re 99.309.922 L’altra dimensione 55.799.915 Le parole lontane 37.950.233 Fear for nobody 31.220.031 Are you ready? 25.229.334 New song 13.599.212 Sh*t blvd 11.336.292 Immortale (feat. Vegas Jones) 11.098.571 Lasciami stare 9.964.813 Close to the top 8.778.946 Niente da dire 8.396.449

L’ultimo lavoro dei Måneskin, “Teatro d’ira – Vol. I”, è anche quello che si trova più vicino a raggiungere la fatidica quota. Ecco l’attuale situazione:

I wanna be your slave 482.662.538 Zitti e buoni 255.094.173 Coraline 85.432.303 Vent’anni 56.895.485 For your love 36.773.969 La paura del buio 30.529.058 Lividi sui gomiti 20.703.340 In nome del padre 13.765.323

Da questo conteggio sono esclusi gli altri singoli non inclusi nei progetti sopracitati e cioè “Mammamia“, “I wanna be your slave” nella versione con Iggy Pop e una performance dal vivo di “Beggin'” rilasciata su Spotify.

Non è qui conteggiata neppure la collaborazione dei Måneskin con un’altra artista che rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest, Francesca Michielin, in “Stato di natura“.

Måneskin: nuove certificazioni all’estero

Ma non è finita qui: continuano a piovere le certificazioni a livello internazionale per i vincitori dell’Eurovision Song Contest.

“Beggin'”, infatti, è stata certificata a metà della scorsa settimana doppio disco di platino in Messico, per una quota pari a 150.000 copie vendute. Inoltre, sfondato il muro delle 100.000 in Francia per “I wanna be your slave”: in terra d’Oltralpe ciò equivale al disco d’oro.

Queste tutte le certificazioni di Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio in Italia e all’estero:

Album

Il ballo della vita (2018) – Quadruplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Triplo platino (+ oro in Polonia e Svezia)

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni