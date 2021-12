Sanremo 2022: cosa accadde all’Eurovision 1970 con Gianni Morandi

Sotto un post di complimenti per la vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021, fu lui stesso a rispondere in maniera chiara e forte a chi gli chiedeva di un ritorno in gara: “Ci sono stato 50 anni fa all’Eurofestival, ma i Måneskin hanno fatto meglio di me. Un saluto amichevole“.

E poi: “Non facciamo discorsi da vecchi, i tempi cambiano, largo ai giovani! Un abbraccio forte“.

Gianni Morandi, un autentico simbolo della canzone italiana dagli Anni ’60 fino ad oggi, è legato in maniere varie all’Eurovision. Sono infatti tante le storie che lo legano, per un motivo o per un altro, alla rassegna continentale.

E vale la pena ricordarle, queste situazioni, per un gigante che da “Andavo a cento all’ora” a oggi, passando per periodi difficilissimi, la fine degli Anni ’70 che sembrava il declino, la rinascita con “Uno su mille“, il ritorno in tv da conduttore in Rai, i trionfali tour da solo o con Claudio Baglioni.

1969. Questa storia l’abbiamo raccontata ieri: è quella di Iva Zanicchi, che portò in gara “Due grosse lacrime bianche” a Madrid, ma il Festival di Sanremo lo vinse con “Zingara“. Canzone, questa, per cui era in lizza anche Gianni Morandi, che però si limitò a suonare la chitarra.

Non nell’arrangiamento dell’Aquila di Ligonchio, però: fu quello di Bobby Solo al quale prese parte. Quel Bobby Solo che ebbe l’onore di cantare per l’Italia quattro anni prima, a Napoli, quella “Se piangi, se ridi” ancora oggi pietra miliare della sua discografia.

Eurovision 1970: pochi ma buoni

Nel 1970 la scena eurovisiva è devastata da quanto accaduto al Teatro Real. Quattro canzoni vincitrici, proteste da tutte le parti, rinunce che fioccano. Si deve capire chi può organizzare, mentre il regolamento per eventuali spareggi viene sistemato a dovere (e, nel 1991, allora, un simile imbarazzo non si ripeterà).

Per adesso, la regola è: ci sono due canzoni a pari punti? Nuova esibizione, nuova votazione solo tra quelle due proposte e senza i giurati dei Paesi coinvolti di mezzo. Quanto all’organizzazione, viene assegnato il diritto ai Paesi Bassi, nonostante tutti avessero dato l’assenso.

In questo clima, nel quale qualche cronista di casa nostra paventò addirittura la fine del concorso e che, invece, non lo affossò per nulla, quattro Paesi rinunciano ad andare in gara: tre scandinavi (Finlandia, Norvegia e Svezia) più il Portogallo, che comunque il suo Festival da Canção lo organizza lo stesso.

E a proposito di organizzazione, anche il Festival di Sanremo si tiene lo stesso, su tre serate, ma dal 26 al 28 febbraio. La deadline per le canzoni è il 20, visto che sono tempi molto diversi (si gareggia il 21 marzo in Europa), quindi le canzoni in gara in Riviera Ligure sono escluse in automatico. In breve, per la prima volta la Rai deve scegliere altrove.

Si ricade su Canzonissima. In quel periodo, a dominarla è proprio Gianni Morandi, vincitore delle edizioni 1969 e 1970 (trionfatore anche nel 1965 quando il nome era “La prova del nove”).

I titoli sono di quelli che ancora oggi gran parte della popolazione italiana ricorda: “Non son degno di te“, “Scende la pioggia“, “Ma chi se ne importa“. Su questa scia, dunque, è l’allora venticinquenne di Monghidoro che viene scelto per rappresentare l’Italia in Europa.

Si tratta dell’anno in cui vengono per la prima volta messe in scena le cartoline, dei brevi filmati di una quarantina di secondi che per lungo tempo hanno avuto funzione turistica, in qualche caso coinvolgevano i cantanti e, dal 2013, sono di nuovo incentrati sugli artisti stessi con un format diverso.

La prima di molte idee che sono rimaste nel format odierno, e vale la pena sottolineare quanto idee così lontane nel tempo siano tuttora di eccezionale validità. Qui sotto potete trovare il filmato relativo all’Italia dal minuto 1:04.

Gianni Morandi, in quel tempo, è famosissimo. I suoi successi suonano ovunque, anche in quella che è stata la breve stagione dei musicarelli, che altro non erano che pretesti per far cantare canzoni famose ai coinvolti.

Porta in gara “Occhi di ragazza”, canzone che è ancora presente nelle scalette dei suoi concerti, e che porta la firma di nomi pesanti: Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti, Armando Franceschini e Lucio Dalla. Sì, quel Lucio Dalla che, nei due anni successivi, si sarebbe imposto all’attenzione di tutti con le celeberrime “4 marzo 1943” e “Piazza Grande“.

Eppure, “Occhi di ragazza” non è inizialmente destinata all’Europa. Lo è invece all’Italia, e in particolare al Festival di Sanremo. La vorrebbe portare Ron, con la vincitrice dell’Eurovision 1967 Sandie Shaw (“Puppet on a string“) nel doppio abbinamento. Lo racconta a Ondarock lo stesso Rosalino Cellamare:

Lui (Dalla, N.d.R.) me la affidò, feci il provino per Sanremo, ma la canzone venne bocciata. Sarei dovuto andare al Festival in coppia con Sandie Shaw, la cantante scalza, ma la giuria lungimirante non ne volle sapere… era “Occhi di ragazza”.

Così è Gianni Morandi ad averla in mano. Ma l’artista non è nei migliori giorni. C’è tensione, Laura Efrikian, la compagna di allora, resta al suo fianco, come racconta poi a Sorrisi:

È una delle rare volte che l’accompagno fuori dall’Italia, ma ho capito che aveva bisogno della mia presenza, era troppo nervoso e preoccupato.

Quanto al protagonista:

Venendo all’Eurofestival sapevo di avere poche possibilità di vincere. Forse sarebbe stato più giusto attendere ancora un anno.

La sua è una performance, appunto, in cui si vede chiaramente un fremito di emozione e nervosismo, forse per via dell’enorme platea cui Gianni Morandi si rivolge, anche se poi deve colpire quella dei giurati.

Non lo fa: in un’edizione che segna il primo dei sette successi dell’Irlanda e che ha in Julio Iglesias, quarto per la Spagna, altro nome di primaria importanza, Morandi finisce ottavo, con 5 punti all’attivo.

Le altre tappe chiave

1987. “Si può dare di più perché è dentro di noi, si può osare di più senza essere eroi, come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più”. Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi.

La canzone è tra le più note in assoluto della storia del Festival di Sanremo, sia parlando di vincitrici che in generale. All’interno del progetto c’è “La canzone della verità“, che di “Si può dare di più” è lato B.

Ma, secondo quel che riporta La Stampa di allora, anche l’Eurovision è nelle mire del trio. Tutto inutile: ci si mettono rinunce e veti incrociati. Ruggeri è già partito per il tour, la CGD, casa di Tozzi e Ruggeri, non si mette d’accordo con la RCA, casa di Morandi, e così la seconda partecipazione dell’uomo che aveva visto decollare di nuovo la sua carriera a metà degli Anni ’80 sfuma.

Vanno Tozzi e Raf (che è tra le firme di “Si può dare di più”), con quest’ultimo al debutto in italiano.

Fatto fortunato, perché “Gente di mare“, oltre a chiudere terza, sarebbe diventata famosissima e avrebbe mantenuto per 32 anni il primato italiano di 12 punti ottenuti dalle giurie (nel 1987 sempre uniche depositarie del voto eurovisivo, nel 2019 combinate con il televoto).

Gianni Morandi ha comunque modo di fare una cosa: un augurio dal testo, riferito a una questione sanremese, che dice: “Non ci sono più gelati per nessuno, neanche in Europa“.

2011. Gianni Morandi è passato dall’altra parte. Del Festival di Sanremo fa il presentatore, canta “Rinascimento“, proclama il suo amico Roberto Vecchioni quale vincitore con “Chiamami ancora amore“. Ma in questo contesto fa anche un’altra cosa.

Il ritorno dell’Italia

2 dicembre 2010. L’Italia viene ufficialmente annunciata come di ritorno all’Eurovision Song Contest dopo un’assenza quasi infinita, durata dal 1998 al citato 2010 estremi compresi.

C’è però da fare i conti con la selezione dell’artista, che dopo varie vicende è assegnata proprio alla rassegna dei fiori tramite commissione interna.

Ne fanno parte lo stesso Gianni Morandi, Gianmarco Mazzi (direttore artistico), Mauro Mazza (direttore di Rai1), Massimo Liofredi (direttore di Rai2), Marco Simeon (direttore relazioni internazionali e rapporti con il Vaticano), Maurizio Zoccarato (sindaco di Sanremo) e Giorgio Giuffra (amministratore unico di Sanremo Promotion e presidente di Area Sanremo).

Quella della commissione è una gestazione lunga, complicata, con tante situazioni che si vanno a intrecciare. Viene scelto Raphael Gualazzi, vincitore dei Giovani, ed è un bene, perché è il suo secondo posto con “Follia d’amore” diventata “Madness of Love” a dare subito una grande spinta all’Italia. Che, da allora, sostanzialmente non si ferma più.