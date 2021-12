Benidorm Fest: ecco i 14 candidati spagnoli per l’Eurovision 2022

Ufficiali i 14 nomi che prenderanno parte al Benidorm Fest, il rilancio dello storico concorso musicale spagnolo che RTVE ha deciso di abbinare alla selezione per l’Eurovision 2022.

Si tratta di un gruppo di artisti di buon livello anche se non tutti di grande notorietà. Un mix di cantanti che vede alcuni selezionati da un team di esperti fra le proposte giunte alla tv, altri invitati direttamente a prendere parte alla kermesse.

Gli artisti saranno presentati uno per uno in un galà che andrà in onda il 23 dicembre SU RTVE. Di seguito, nel dettaglio, gli artisti in gara e un paio di brani già editi:

AZÚCAR MORENO – Postureo: C’è poco da dire, Toñi ed Encarnación Salazar sono uno dei miti dell’Eurovision. Quinte all’Eurovision 1990 con l’iconica “Bandido“, hanno poi portato a lungo la musica spagnola nel mondo con oltre 6 milioni di copie vendute. Recentemente tornate in pista con un nuovo album, saranno la quota “old but gold” del Festival di Benidorm.

BLANCA PALOMA – Secreto del agua: La canzone è parte della colonna sonora di una docuserie in onda in questi giorni su RTVE Play. Blanca Paloma è un nome nuovo al panorama musicale ma ben noto a chi lavora in tv in Spagna, essendo una scenografa, costumista televisiva e teatrale.

CHANEL – Slo mo: Cantante e ballerina cubana, 31 anni, vive in Spagna da quando ne ha 4. Formazione nei musical e protagonista anche in diverse serie televisive, porta un brano di autori che hanno lavorato con Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Mariah Carey e Nicki Minaj.

GONZALO HERMIDA – Quién lo diría: Nato a Cadice, 27 anni, è pronto a spiccare il volo come cantautore solista dopo aver scritto per tantissimi artisti, nomi di punta del pop spagnolo come Funambulista, Sergio Dalma, Pastora Soler, Malú, India Martínez, Antonio José. Reduce da un tour nei teatri dopo l’uscita del suo primo album “Ignífugo”.

JAVIERA MENA – Culpa: Javiera Mena è sicuramente il nome più famoso e contemporaneo in concorso. Cilena, classe 1983, agli europei il nome dice poco ma in realtà si tratta di uno dei nomi prominenti dell’elettropop latinoamericano, molto popolare anche in Spagna. Vent’anni di carriera appena compiuti, una nomination al Latin Grammy e due agli MTV Europe Music Awards.

LUNA KI – Voy a morir: Sound contemporaneo, sospeso fra il rock, il pump e l’elettronica. Fresca, irriverente nei testi, il suo primo EP è del 2019 e l’ha subito posta all’attenzione delle riviste internazionali come Billboard. È una dei giovani di prospetto della musica spagnola.

MARTA SANGO – Sigues en mi mente: Reduce da Operación Triunfo, quando il concorso selezionò per l’Eurovision Amaia e Alfred, è sicuramente il nome più mainstream fra quelli in concorso. Reduce da un paio di grossi successi radiofonici (su tutti “¿Qué más quieres de mí?“), arriva al Festival anche per lanciare il primo album in uscita nel 2022.

RAYDEN – Calle de la llorería: Rapper e produttore discografico, anche lui con oltre 20 anni di carriera alle spalle, arriva al Festival in cerca di un rilancio nel mainstream, dal quale manca da qualche anno. Si tratta comunque di un nome di spicco, con collaborazioni importanti e diverse nomination sia agli MTV Europe Music Awards che ai Premios 40, i riconoscimenti del potentissimo network Los 40. Recentemente ha pubblicato un singolo con Ruth Lorenzo, già rappresentante eurovisiva spagnola.

RIGOBERTA BANDINI – Ay mama: Attrice e cantante, si tratta di una delle artiste emergenti più interessanti del panorama spagnolo. Alcuni singoli di ottimo riscontro di critica alle spalle, come “Perra“, ma soprattutto “In Spain we call it Soledad“, diventato virale in Spagna.

SARA DEOP – Make you say: Unico brano in inglese in concorso, lo porta questa diciassettenne lanciata quattro anni fa dalla partecipazione alla versione spagnola di The Voice Kids, di cui è stata parte della squadra di Rosario Flores, uno dei grandi nomi del flamenco pop spagnolo.

TANXUGUEIRAS – Terra: La musica folkloristica galiziana, ovviamente in galiziano, debutta alle selezioni eurovisive. Già premiate per il miglior disco in galiziano nel 2018, sono fra le ambasciatrici della musica del loro territorio nel mondo avendo suonato su oltre 100 palchi internazionali. Il singolo “Figa” è interessantissimo.

UNIQUE – Mejores: Boy band di recente formazione (appena due anni), ha alle spalle produttori che hanno lavorato con gente di primo piano come David Bisbal, Juan Magán e Chenoa.

VARRY BRAVA – Raffaella: Trio originario di Alicante, tornato recentemente sulle scene dopo qualche anno di silenzio ma con una lunga carriera alle spalle, porteranno la new wave anni 80 alla selezione nazionale spagnola nel ricordo di Raffaella Carrà, la grande stella del nostro spettacolo, amatissima anche in terra iberica.

XEINN – Eco: Madrileno, 23 anni, ha un buon seguito su YouTube con oltre 18 milioni di visualizzazioni. Incide per una etichetta indipendente con la quale ha pubblicato il primo album quest’anno.

Come funzionerà il Benidorm Fest

Il Benidorm Fest si svolgerà in due semifinali, ciascuna delle quali sarà composta da 7 artisti. Da ogni semifinale se ne qualificheranno quattro e la scelta sarà fatta da un panel di giurati professionisti del settore della musica e dal televoto (ciascuno con peso del 50%).

Relativamente alla giuria, questa sarà composta per il 60% da membri spagnoli e per il 40% da figure internazionali, selezionati da RTVE.

Il televoto sarà invece composto per la metà dai voti che giungeranno tramite chiamate ed SMS e l’altro sarà composto da una giuria demoscopica, sul modello di quella di Sanremo, rappresentante di diversi gruppi di popolazione.