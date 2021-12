Junior Eurovision 2021: ci sarà anche Giorgia Boni a commentare l’evento su Rai Gulp

Lo avevamo anticipato in assoluta anteprima meno di una settimana fa e oggi arriva la conferma direttamente da Rai Ragazzi: sarà Giorgia Boni a chiudere il trio di commentatori dello Junior Eurovision 2021 per Rai Gulp.

Nel momento in cui siamo andati online sabato (4 novembre), abbiamo potuto solamente dare qualche indizio sul terzo nome in trattativa (con un contratto ancora non firmato), ovvero che si trattava di una giovane influencer torinese classe 1999, con oltre 200.000 follower su Instagram, appunto Giorgia.

Rai Gulp ufficializzerà il tutto con un comunicato stampa che verrà distribuito ai media la prossima settimana, ma ci è stato già confermato che con lei si chiude il cerchio dei commentatori, con Mario Acampa (tra l’altro anche autore dei testi), Marta Viola (ex rappresentante allo JESC 2019) e appunto Giorgia Boni.

Chi è Giorgia Boni?

Giorgia Boni è una giovane attrice, cantante e influencer torinese nata il 26 novembre del 1999. È nota al pubblico televisivo per il ruolo di Bianca nella serie “Maggie & Bianca Fashion Friends” (sempre su Rai Gulp).

Sempre su Rai Gulp è stata protagonista di un’altra serie, Radio Teen, trasmessa lo scorso maggio. Ha all’attivo anche esperienze di teatro – grazie al “Maggie & Bianca Live Tour” (2017/2018) e “Maggie & Bianca Insieme Live Tour” (2019/2019) – e come cantante.

Grazie all’ottimo inglese è indubbiamente idonea al commento di un evento come lo Junior Eurovision e sarà interessante scoprire quanti dei suoi oltre 200.000 follower la seguiranno nella diretta tv che partirà dalle ore 15:50 su Rai Gulp, domenica 19 dicembre.

Elisabetta Lizza ai Soliti Ignoti

A rappresentare l’Italia come noto ai nostri lettori, c’è Elisabetta Lizza, che abbiamo potuto intervistare in esclusiva nei giorni scorsi (qui potete leggere l’intervista integrale).

Proprio ieri, la giovane originaria di Adro (in provincia di Brescia) è stata tra le otto identità ignote del programma di punta dell’access prime time – “Soliti Ignoti” condotto da Amadeus – grazie al quale si è trovato il modo di ricordare l’appuntamento del 19 dicembre con lo Junior Eurovision 2021 su Rai Gulp.

Per i più curiosi, l’intera puntata di ieri (giovedi 9 dicembre) è disponibile on demand su Rai Play.

Junior Eurovision 2021

Il debutto dell’Italia allo Junior Eurovision Song Contest risale al 2014 quando fu rappresentata da Vincenzo Cantiello con il brano ‘’Tu primo grande amore’’. In quella occasione, il cantante campano regalò anche la prima ed unica vittoria all’Italia.

Il nostro Paese vanta però nelle sue 6 precedenti partecipazioni anche un terzo posto, quello del 2016 con Fiamma Boccia e ‘’Cara Mamma (Dear Mom)’’, oltre a due settimi posti, un undicesimo posto ed un sedicesimo posto.

L’Italia torna in concorso dopo un anno di assenza, avendo saltato l’edizione 2020, ufficialmente per la pandemia di Covid-19. Sono 19 i Paesi in gara in questo Junior Eurovision Song Contest che si terrà a Parigi il prossimo 19 dicembre.

Come segnalato nei giorni scorsi, ricordiamo che a causa della pandemia di Covid-19, le delegazioni dei 19 Stati in gara non parteciperanno alla cerimonia di apertura prevista per il 13 dicembre in diretta su YouTube (qui maggiori dettagli) e la prova generale dello Junior Eurovision 2021, tradizionalmente aperta ai possessori di biglietto, si svolgerà invece senza pubblico, per contenere quanto più possibile la quinta ondata di epidemia. I biglietti di tale serata verranno quindi rimborsati.

Qui di seguito è possibile vedere il RECAP ufficiale con tutti i brani di questa edizione, mentre per seguire gli ultimi aggiornamenti e novità sullo Junior Eurovision, basta consultare in qualsiasi momento la nostra sezione dedicata.

L’appuntamento è dunque per domenica 19 dicembre su Rai Gulp (canale 42 del Digitale Terrestre e di TivùSat) con una speciale anteprima da studio prevista per le 15:50 circa, a seguire, la diretta dalla sala concerti de La Seine Musicale a Parigi con l’evento vero e proprio.