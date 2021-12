Un anno su Twitter 2021: Eurovision e Måneskin ai primi posti in Italia

Dopo avervi segnalato quelle che sono state le parole più cercate nel 2021 sul motore di ricerca più utilizzato al mondo, è il momento di spostarci su Twitter.

La nota piattaforma social, fondata da Jack Dorsey, ha infatti pubblicato la classifica di quelli che sono stati i tweet più popolari del 2021, tra like, retweet e gli immancabili hashtag.

Nel report del 2021 di “Un anno su Twitter” non potevano mancare i riferimenti sia all’Eurovision che ai suoi vincitori, i Måneskin. Ecco qui di seguito le classifiche relative a quest’anno in Italia *.

Top 10 tweet con più like

Nella classifica relativa ai 10 tweet che hanno ottenuto più like in Italia troviamo ben due posizioni occupate dai nostri rappresentanti: rispettivamente terzo posto e decimo posto per i tweet pubblicati la notte della vittoria al Festival di Sanremo.

Top 10 tweet con più retweet

L’Eurovision e i Måneskin occupano invece insieme ben quattro posizioni della top 10 dei tweet che hanno ottenuto più retweet nel corso di quest’anno.

Quarto posto per l’annuncio della vittoria dell’Italia all’Eurovision 2021 pubblicato dall’account ufficiale dell’evento. Seguono al sesto, settimo e ottavo posto i tweet dei Måneskin relativi alla vittoria all’Eurovision e a quella di Sanremo 2021.

I principali hashtag del 2021

Non poteva mancare la classifica degli hashtag più utilizzati in Italia in questo 2021 * e anche qui troviamo un ottimo posizionamento per l’evento musicale più seguito al mondo.

Nella Top 50 stilata da Twitter, in ottava posizione c’è #Sanremo2021, mentre in diciassettesima #Eurovision.

I riferimenti all’Eurovision non si fermano naturalmente solo all’Italia. Nella vicina Francia, l’hashtag ufficiale dell’evento – #Eurovision – è stato il quarto più utilizzato per quanto riguarda la categoria programmi tv (subito sotto a The Voice e facendo meglio della versione francese di Ballando con le Stelle o Pékin Express) .

* I dati pubblicati da Twitter fanno riferimento al periodo 1 gennaio 2021 – 15 novembre 2021.