Chris Martin dei Coldplay: ”Amiamo i Måneskin, volevamo fare loro un tributo”

Dopo Iggy Pop e Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, anche Chris Martin dei Coldplay si lascia andare a parole di elogio nei confronti dei Måneskin, la band romana, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021, che sta davvero facendo strage di cuori tra diverse star internazionali.

Sia i Måneskin che i Coldplay sono stati, super ospiti della serata finale di X-Factor, che si è tenuta giovedì e che ha visto il trionfo di Baltimora. Chris Martin e i Coldplay sono stati ospiti a Password, il programma di Rtl 102.5, e in questa occasione hanno manifestato tutta la loro ammirazione nei confronti della band italiana che sta spopolando nel mondo.

Ecco le loro parole:

È bellissimo, siamo qui a X-Factor, abbiamo incontrato i Måneskin che amiamo tantissimo. L’idea iniziale era di fare un tributo ai Måneskin, quindi di suonare un loro pezzo, poi ci siamo accorti che anche loro sono qui e avremmo suonato la stessa canzone. Ci sono i veri Måneskin non possiamo fare una loro cover.

Si tratta, dunque, di un vero e proprio encomio da parte della band inglese che ha fatto e che fa la storia della musica internazionale. Sicuramente le due band avranno avuto modo di scambiarsi queste parole di stima anche dal vivo, quando hanno avuto modo di incrociarsi dietro le quinte del Mediolanum Forum di Assago.

Coldplay e Måneskin concorrevano come Best Rock Act agli EMA 2021

Non è, tuttavia, la prima volta il nome dei Coldplay viene accostato a quello dei Måneskin. Sia la band inglese che quella italiana erano in corsa agli European Music Awards di quest’anno per la nomination come Best Rock Act.

Il prestigioso premio è stato poi assegnato ai Måneskin che l’hanno spuntata non solo sui Coldplay, ma anche sul resto della concorrenza formata dai Foo Fighters, Imagine Dragons, The Killers e i Kings of Leon. I Måneskin, inoltre, atterreranno nella madrepatria dei Coldplay per suonare al Reading and Leeds Festival il prossimo 26 agosto.