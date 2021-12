Anteprima Eurovision 2022: la finale e le semifinali saranno trasmesse da Rai 1

Tra le incognite che ancora riguardano l’Eurovision Song Contest 2022 in Italia, come ad esempio la conduzione, in realtà una certezza c’è ed è la programmazione televisiva Rai dell’evento torinese.

Per la prima volta, vi sveliamo in assoluta anteprima che non solo la finale del 14 maggio andrà in onda su Rai 1, ma anche le semifinali del 10 e 12 maggio conosceranno la diretta nella prima serata dell’ammiraglia Rai.

Una decisione, questa, che in realtà è stata già presa dalla Rai lo scorso settembre – con una delle prime riunioni editoriali legate all’Eurovision – e che ha lasciato fuori dalla partita Rai 4, il canale diretto da Roberta Enni che dal 2014 fino allo stesso 2021 ha ospitato le semifinali dell’ESC. Per l’edizione tutta italiana non sarà coinvolto in nessuna iniziativa, nemmeno collaterale.

Rai 4 era sceso in campo anche nel 2020 per lo speciale Europe Shine a Light offrendo una vera diretta (mentre Rai 1 deviò su uno show in leggera differita parzialmente rieditato, scelta che fu premiata dal punto di vista Auditel rispetto ad altri broadcaster europei). La decisione di orientare il budget esclusivamente alla generalista avrebbe creato malumori.

Il diktat è arrivato da Rai Pubblicità, che gestisce la raccolta pubblicitaria della Tv pubblica. Gli obiettivi dichiarati dal management per il ritorno economico sono semplici: l’investimento è alto, vanno coinvolti sponsor come al Festival di Sanremo, è necessario puntare tutto su Rai 1 e, di conseguenza, c’è bisogno conduttori di punta in grado di richiamare una grande attenzione mediatica, sia per il normale pubblico che per gli investitoti pubblicitari.

Ed è proprio qui che si apre il rebus conduzione (su cui però torneremo in un futuro post).

Prima di arrivarci, va sottolineato che Rai Pubblicità ha anche tenuto conto della relativa debolezza delle semifinali dell’Eurovision 2022 su Rai 1. Andando queste sempre in onda su Rai 4, abituata a raggiungere circa il 2-3,5% della platea televisiva, il trasferimento su Rai 1 sarà una vera novità oltre che una piccola scommessa.

L’esempio è Germania 2011: la seconda semifinale realizzò su ARD Das Erste 3,3 milioni di spettatori e il 12,4% share (la prima semifinale venne rivenduta alla privata Pro7), mentre la finalissima raccolse 13,9 milioni di teste con il 49,4% di share (l’anno della vittoria, il 2010, ne registrò 14,7 milioni, ma la media dell’Eurovision in Germania si attesta attorno gli 8 milioni).

Il ragionamento fatto in Rai sulle semifinali dell’Eurovision 2022 Made in Italy è che possano realizzare ascolti similari alle passate finali su Rai 1 in terra straniera (ovvero circa 3,5-4 milioni di spettatori). Per la finalissima del 14 maggio si punterebbe a numeri maggiori, con il desiderio di avvicinare i 6 milioni di spettatori.

In un’altra epoca televisiva, quella del 1991, fatta di precedenti contest trasmessi in differita a notte fonda, l’Eurovision di Roma ottenne 6.683.000 telespettatori e il 32,51% di share (qui il nostro storico degli ascolti dal 1987 ad oggi).

Se le previsioni venissero rispettate, le semifinali potrebbero essere sdoganate sulla generalista Rai anche per i successivi contest al 2022, se non sul primo canale su Rai 2, in disperato bisogno di ascolti e con formati storici franati.

Poi allo studio di Rai 1, sui tavoli del direttore Stefano Coletta e del vice Claudio Fasulo (executive producer per l’Eurovision 2022 con Simona Martorelli), ci sono anche altre iniziative legate all’Eurovision che andrebbero messe in piedi nelle stesse settimane di maggio: dagli inviati a Torino dei programmi del daytime (UnoMattina, Oggi è un altro giorno, Vita in diretta) per seguire le ultime novità, fino a veri e propri speciali dedicati alla kermesse.

La campagna di comunicazione al pubblico sarà massiva, motivo di una nomina ad hoc in tale settore, da rintracciare nella figura di Marcello Giannotti, ex capo comunicazione in Rai. Qui termina il primo dossier, il secondo riguardante la conduzione lo affronteremo prossimamente.