Eurovision 2022, il rumor: Laura Pausini vicina alla conduzione

Laura Pausini verso la conduzione dell’Eurovision a Torino nel maggio 2022, a lanciare il rumor è il quotidiano La Stampa.

La cantante romagnola non sarebbe certo nuova a palchi internazionali, in quanto protagonista di una lunga carriera estera che recentemente l’ha vista trionfare ai Golden Globe e in lizza per un Oscar con il brano “Io sì (Seen)”, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” con Sofia Loren.

Se l’indiscrezione venisse confermata, avremmo al timone dell’Eurovision un volto conosciuto e apprezzato in Europa, e non solo, in grado di unire la tipica verve italiana alla professionalità che un evento di tale calibro richiede.

La Pausini ha già avuto esperienze di conduzione. Del 2016 il successo dello show in prima serata Laura & Paola, in coppia con l’attrice e comica Paola Cortellesi, che porta Laura a vincere il Premio Regia Televisiva nella categoria “personaggio rivelazione”.

Esperienza ripetuta nel 2018, quando alla Pausini è stata data l’opportunità di presentare i Lo Nuestro Awards, evento musicale in scena a Miami, negli Stati Uniti, che premia i più importanti esponenti della musica latina.

Da anni, inoltre, si susseguono i rumor che la vorrebbero sul palco del Festival di Sanremo, e non come concorrente. La Pausini ha confermato più volte di essere stata contattata dalla RAI ma di aver sempre rifiutato: “Non mi sentivo pronta“.

Pochi mesi fa, ai microfoni di RTL 102.5, Laura ha aperto uno spiraglio alla possibilità di essere coinvolta nella kermesse in riviera ligure.

Che sia invece arrivato il momento di compiere un salto ancora più grande? Il palco del PalaAlpitour di Torino d’altronde non le è nuovo, avendolo calcato più volte nei suoi tour sold out.

Laura Pausini all’Eurovision? Le altre ipotesi per la conduzione

In un’intervista all’ANSA di qualche giorno fa, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha affermato che i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 saranno annunciati dopo il Festival di Sanremo.

In pole position rimane il nome di Alessandro Cattelan, che nonostante i risultati deludenti di Da grande, sarebbe considerato ancora il più adatto a ricoprire un ruolo del genere. Le trattative tra la Rai e l’ex conduttore di X Factor d’altronde non sono un segreto.

C’è poi l’ipotesi Milly Carlucci che non è stata smentita da Coletta. Il direttore si è mostrato possibilista, tenuto conto del poliglottismo della padrona di casa di Ballando con le stelle.

Naufragata definitivamente la possibilità di coinvolgere Mika. La popstar ha negato in maniera categorica il suo coinvolgimento nel contest europeo.

Non sembrano scendere invece le quotazioni di Chiara Ferragni. L’influencer, moglie del rapper Fedez, è stata citata a più riprese, da vari media, in relazione all’Eurovision. Tuttavia nulla è trapelato, né dal suo entourage, né dalla Rai.