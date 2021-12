Eurovision 2022, la Macedonia del Nord ritorna alla selezione nazionale

Per l’Eurovision 2022 la Macedonia del Nord (nota fino al 2018 come ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) ritornerà dopo tanti anni a una selezione nazionale.

La decisione arriva direttamente da MRT, l’emittente nazionale del paese balcanico, che tramite il proprio sito ufficiale ha pubblicato un bando per tutti gli artisti pronti a rappresentare la Macedonia del Nord all’Eurovision che si terrà a Torino il prossimo maggio.

🇲🇰 North Macedonia in the Eurovision Song Contest 2022.

MRT has started an open call for artists and composers to send their songs for the ESC 2022 in Turin.

Six of them will be selected to compete in a National Final in which the representative will be chosen. pic.twitter.com/w2g9SWJTkj

