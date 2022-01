Eurovision 2022: Carolina Di Domenico presenterà il Turquoise Carpet

È la stessa Carolina Di Domenico ad annunciarlo su Instagram: “Next stop #turquoisecarpet in May!“.

La conduttrice dell’allocation draw, la cerimonia del sorteggio delle semifinali dell’Eurovision 2022 presentata assieme al collega Mario Acampa, continua quindi il suo percorso eurovisivo.

Dopo aver ben figurato nell’evento di ieri, la Di Domenico sarà di nuovo alle prese con un appuntamento correlato all’Eurovision Song Contest torinese a maggio: la presentazione del red carpet, meglio conosciuto dallo scorso anno come “turquoise carpet” per via del colore turchese del tappeto dove sfilano gli artisti, in accordo con lo sponsor dell’evento musicale, il marchio di prodotti di bellezza Moroccan Oil.

È stato un onore ritrovarmi di nuovo a contatto con l’incredibile macchina di @eurovision per la cerimonia di scambio delle chiavi tra i sindaci di Rotterdam e Torino e il sorteggio per i 41 paesi che parteciperanno a #eurovison2022. Il mio compagno @gabrielelelecorsi ❤️ ha dovuto lasciare il posto @marioacampa che ringrazio per essere entrato in corsa ed essersi messo gioco.

Next stop #turquoisecarpet in May!

Quando e dove si terrà il turquoise carpet con Carolina Di Domenico?

La Di Domenico darà il benvenuto ufficiale a Torino ai 41 artisti e alle delegazioni in gara all’Eurovision 2022, in scena al PalaOlimpico dal 10 al 14 maggio.

Non è ancora noto quando si terrà il turquoise carpet. Considerando però la tradizione degli anni passati, l’evento dovrebbe svolgersi domenica 8 maggio.

Anche il luogo non è ancora stato annunciato, ma in un nostro vecchio articolo proponemmo alcune alternative.

Escludendo il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, confinante col il PalaOlimpico, che farà da casa a due grandi strutture per la stampa e le delegazioni, e Piazza Castello, che ospiterà invece l’Eurovillage, rimangono ancora valide molte suggestive opzioni.

In primis il Parco del Valentino, con il fiume Po sullo sfondo e circondato dalla bellezza della Fontana dei Dodici Mesi e del Castello Medievale, ma anche i Giardini Reali situati dietro il Palazzo Reale sarebbero una vetrina di staordinaria eleganza per l’Italia e per l’Eurovision stesso.