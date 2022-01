Junior Eurovision Song Contest 2021: 33 milioni di spettatori in Europa, boom social

Sono stati circa 33 milioni gli spettatori che hanno seguito in tutto il mondo ed attraverso i vari media l‘edizione 2021 dello Junior Eurovision Song Contest, andato in scena lo scorso 19 dicembre da La Seine Musicale di Parigi, che ha visto trionfare Malena Fox con “Qami Qami” in rappresentanza dell’Armenia. Si tratta del dato più alto dal 2011.

Qualche primo dato aveva segnalato ascolti non particolarmente esaltanti sia in Italia, con appena 15.000 spettatori su Rai Gulp, sia in giro per i Paesi occidentali, ma adesso arrivano dati più completi. Che confermano il boom di ascolti in Polonia, con 2,8 milioni davanti ai teleschermi a seguire il secondo posto di Sara James.

L’audience media dello Junior Eurovision in tv è stata di 7,5 milioni nei 19 Paesi in gara, mentre sono stati 4,5 milioni gli spettatori unici che hanno seguito i contenuti dello show, fra Live Show ed altre iniziative sul canale ufficiale YouTube dell’evento.

Dietro alla Polonia come ascolti si inserisce la Francia paese ospitante con 1,6 milioni, con un incremento di 400.000 spettatori.

Va sottolineato il dato che in quasi tutti i Paesi l’evento è andato in onda sulle tv generaliste, mentre la RAI, come anche anche la tv tedesca hanno preferito dirottare l’evento sui canali tematici per bambini e ragazzi, situazione che ovviamente penalizza sul fronte degli ascolti ed anche del meccanismo di voto, come avevamo già spiegato.

Junior Eurovision: altri dati sugli ascolti

Complessivamente, 11 mercati su 14 registrati hanno registrato un pubblico più ampio di quello normalmente ricevuto dall’emittente in quella fascia oraria. II dato maggiore ovviamente si è registrato nel Paese della vincitrice Malena Fox, dove lo Junior Eurovision 2021 ha catalizzato davanti ad ARM TV, il 43% dell’audience nazionale in quella fascia oraria.

Un dato interessante arriva dall’Islanda, paese che non ha preso parte al concorso ma che lo ha mandato in onda, dove si è registrato uno share del 96% dei telespettatori in quel momento davanti alla televisione.

Successo fra i giovanissimi

In una edizione molto social del Juniro Eurovision, ovviamente il focus era orientato sul pubblico di riferimento cioè i giovanissimi. I dati hanno confermato questo aspetto.

Nella fascia di età 15-24 anni l’evento ha registrato uno share dell’11,2%, più del doppio del numero medio normalmente raggiunto dallo stesso gruppo di canali, che si è fermato al 5%. Nella fascia 4-14 anni lo share è stato invece del 12,6%, in crescita del 59% rispetto alla media normalmente raggiunta dal gruppo dei canali televisivi (7,9).

Sui social, riferisce la EBU, si è registrata l’edizione migliore di sempre: 8,3 milioni di visualizzazioni di video su TikTok e 5,7 milioni di visualizzazioni di video e 23 milioni di “impressions” su Instagram. Dove si è registrato un aumento del coinvolgimento del 166% rispetto allo scorso anno.

In crescita anche i dati su Facebook (+728%) e Twitter (+64%, con post sul canale visti 4,3 milioni di volte durante la settimana dell’evento).