Eurovision 2022: volontari, salgono a 6000 le candidature per Torino

Non si ferma la corsa dei volontari in materia di Eurovision 2022. A fornire un ulteriore aggiornamento della situazione è La Stampa, in un articolo pubblicato nell’edizione odierna, e poi su quella web, a firma Maurizio Tropeano.

Sono infatti ben 6000, ad oggi, le persone che si sono rese disponibili per fare i volontari. Un numero che ha stupito enormemente l’assessore al Turismo e Grandi Eventi, Mimmo Carretta:

Sono rimasto sorpreso dalle seimila persone che si sono messe a disposizione, adesso gli uffici dovranno selezionarli sulla base delle disponibilità di tempo e della conoscenza delle lingue.

Eurovision, volontari: richieste internazionali e requisiti

Come riporta il quotidiano torinese, la massima parte delle candidature sono giunte da Torino e, più in generale, dal Piemonte.

Un certo numero di richieste, però, sono anche giunte da gruppi di studenti di Polonia e Russia, oltre che da Grecia e da Israele. Un’internazionalità, questa, che conferma anche quanto visto nelle esperienze passate in tal senso.

La corsa a un posto da volontari era già partita molto forte, con 2700 richieste in meno di 48 ore dal rilascio del bando. E non coinvolgerà solo il PalaOlimpico, ma anche Piazza d’Armi e diversi altri luoghi che saranno centrali nel racconto Eurovision.

Questo aumento dei numeri offre soltanto un’ulteriore conferma di quanto sia vivo il mondo che gira attorno all’Eurovision, al di là di parole che, in alcuni casi, lasciano il tempo che trovano.

Va ricordato come i periodi nei quali svolgere l’opera volontaria, come descritti dal citato bando, sono quattro:

1 aprile – 25 aprile

26 aprile – 7 maggio

8 maggio – 14 maggio

15 maggio – 20 maggio

Per le seguenti fasce orarie:

Tutto il giorno

Mattina: 7:00 – 14:00

Pomeriggio: 13:00 – 19:00

Sera: 18:00 – 00:00

Il bando è stato promosso dall’associazione Giovani x Torino (GxT) e pubblicato sul sito del Comune. Dalle candidature che giungeranno, ne saranno selezionate 600: condizione è che l’età massima non superi i 30 anni.

Ai candidati è richiesto di essere in regola con le attuali norme anti-Covid che vigono in Italia. Un briefing sarà effettuato a fine febbraio con i candidati scelti, con la comunicazione che verrà effettuata via mail.