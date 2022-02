Eurovision 2022, “Brividi” di Mahmood e Blanco numero 1 nella chart digitale europea

L’Italia si presenterà all’Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 Maggio al Pala Olimpico di Torino con una delle hit più forti di sempre a livello europeo già prima del concorso.

Se infatti “Zitti e buoni” ha ricevuto un booster nelle charts di tutto il mondo subito dopo il trionfo dei Måneskin, “Brividi” di Mahmood e Blanco, trionfatori del Festival di Sanremo 2022 sono già partiti a tutto gas. Il brano infatti non è soltanto al numero 1 della chart FIMI (ed ovviamente anche su iTunes).

I primi riscontri digitali in giro per l’Europa dicono già che la canzone ha il potenziale per diventare una hit internazionale. Intanto, Billboard – la prestigiosa rivista statunitense – la certifica già al primo posto della chart digitale europea, risultato che era già riuscito a centrale anche l’altro brano eurovisivo di Mahmood, ovvero “Soldi”, sempre prima del concorso.

In giro per l’Europa è già successo

In attesa delle classifiche generali dei vari paesi, che come sempre usciranno con una o due settimane di ritardo, iTunes e le altre piattaforme digitali. Attualmente, mentre scriviamo, è segnalata al primo posto anche in Lituania, Lussemburgo e Svizzera; al numero 5 in Romania e Spagna; al numero 12 in Belgio e Francia; alla 15 in Germania ed in classifica in altri 7 paesi europei.

Il successo su Spotify

Il brano ha anche già raggiunto il quinto posto nella Top200 Globale su Spotify, la grande piattaforma di streaming internazionale con oltre tre milioni di stream (3.384.192) in sole 24 ore, superando il precedente primato italiano stabilito da Gemitaiz e Madman con “Veleno 7” nel 2019.

Le altre piattaforme

Per quanto concerne le altre piattaforme, sia di download digitali che di streaming, il brano ha raggiunto il primo posto in Italia in tutte quante (Apple Music, Deezer, YouTube, Shazam). Oltre a questo, si segnala il primo posto nei trend YouTube anche a Malta ed in Svizzera.

Su Apple Music primo posto a Malta e in Svizzera, quarto in Slovenia (dove l’album di Mahmood “Ghettolimpo” è in testa su iTunes) ed in classifica in altri 8 Paesi. Relativamente all’album di Blanco “Blu Celeste”, oltre ad essere rientrato in classifica in Italia, lo si trova su Apple Music in classifica in 4 Paesi europei.