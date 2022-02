Eurovision 2022: ecco gli otto candidati della selezione danese

Sono stati rivelati gli otto partecipanti al Dansk Melodi Grand Prix, la selezione che designerà il rappresentante della Danimarca all’Eurovision 2022 di Torino (10-14 maggio, PalaOlimpico).

La serata che porterà uno degli otto prescelti in Piemonte sarà quella di sabato 5 marzo.

I candidati

Di seguito gli otto candidati ad esibirsi sul palco italiano:

Tra questi artisti in corsa per l’Eurovision 2022, i due nomi di maggiore popolarità sono senz’altro quelli di Juncker e Patrick Dorgan.

Il primo, 46 anni, vanta una carriera ormai avviata dal 1995, con diversi singoli di successo. Gli ultimi anni, però, non lo hanno visto protagonista.

Il secondo, invece, è un cantante soul e R&B che ha avuto successo soprattutto con il primo album del 2016, “Painkillers”, e con il singolo da esso tratto “On the way down“.

Da segnalare anche il tentativo da solista di Morten Fillipsen, precedentemente alla band pop-rock The Grenadines. Sempre da solista, partecipò nel 2002 al Dansk MGP.

Danimarca all’Eurovision

La Danimarca, all’Eurovision 2021, è uscita in semifinale dopo aver portato un pezzo in danese, cosa che non faceva dal 1997 in maniera integrale. “Øve os på hinanden” dei Fyr og Flamme, però, nonostante le atmosfere schlager stile Anni ’80 non ha saputo lasciare a sufficienza il segno.

Tre le vittorie danesi: 1963 (Grethe e Jørgen Ingmann, “Dansevise“), 2000 (Olsen Brothers, “Fly on the wings of love“) e 2013 (Emmelie de Forest, “Only teardrops“). All’Eurovision il Paese può vantare anche un secondo e tre terzi posti.

La Danimarca canterà, all’Eurovision 2022, nella seconda metà della prima semifinale, in onda martedì 10 maggio alle ore 21 e in diretta su Rai 1.