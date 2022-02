Eurovision 2022 a Torino: il Governo contribuisce con un milione e mezzo di euro

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, annuncia che il Governo italiano ha stanziato un contributo di un milione e mezzo di euro per l’Eurovision 2022 a Torino.

Queste le parole del primo cittadino del capoluogo piemontese:

Dal punto di vista operativo do una buona notizia. Mi ha chiamato il Ministro del Turismo Massimo Gravaglia che, su iniziativa di Davide Gariglio del PD ed Elena Maccanti della Lega, ha comunicato la disponibilità del Governo a contribuire con un milione e mezzo di euro allo svolgimento dell’Eurovision, avendo colto anche l’importanza per l’immagine nazionale di quest’evento. Ringrazio il Ministro e i parlamentari che si stanno attivando perché Citta e Regione possano fare bella figura.

E in una parte successiva del suo intervento all’ANSA:

Questa è una manifestazione vetrina per le ricchezze della città.

Quanto ai soldi:

Serviranno per coprire le spese di promozione dell’Eurovision, oltre a quelle degli eventi connessi, con l’obiettivo che la manifestazione non solo coinvolga la città ma serva anche da vetrina per le ricchezze turistiche e culturali del nostro territorio.