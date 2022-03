Eurovision 2022: nelle cartoline anche la Spiaggia del Frate, nel Parco del Conero (Marche)

Continua il tour dell’Italia per registrare quelle che saranno le Cartoline (le cosiddette postcards) che anticiperanno le esibizioni dei vari rappresentanti in concorso all’Eurovision 2022 (10-12-14 maggio a Torino) e metteranno in mostra il meglio del nostro paese in termini di città e paesaggi.

Tutto è partito dall’Umbria (per la precisione Perugia e Cascata delle Marmore) e pian piano stanno trapelando maggiori dettagli sulle varie località che la Rai sta girando con la sua troupe.

L’ultima segnalazione arriva dalle Marche, direttamente dall’Ente Regionale Parco del Conero, che nel pomeriggio ha informato che sono state effettuate diverse riprese (anche con l’aiuto di un drone) lungo la Spiaggia del Frate, un angolo di paradiso che insiste parte nel Comune di Sirolo e parte in quello di Numana, immerso tra il verde del Parco del Conero, l’azzurro del mare e la tipica roccia calcarea bianca della zona.

Siamo molto grati all’organizzazione per aver scelto questo angolo suggestivo del Parco del Conero, sicuramente tra i più spettacolari della costa Adriatica – ha detto il Presidente dell’Ente Parco Daniele Silvetti – cartolina promozionale d’eccezione per questo territorio che siamo certi, verrà scelta da molti turisti come meta per le prossime vacanze”.

La Spiaggia del Frate potrebbe non essere l’unica località scelta per rappresentare le Marche e non è da escludere che ulteriori riprese potrebbero riguardare anche una o più città marchigiane (basti pensare alla sola Ascoli Piceno, una delle città monumentali d’Italia con un centro storico costruito in travertino, giusto per citare un esempio).

In linea di massima infatti, visto il numero di partecipanti all’Eurovision 2022 (40 paesi), è facile ipotizzare che per ogni Regione possano essere registrate due diverse cartoline, con magari qualche eccezione (la Rai ad oggi non ha comunicato il criterio con cui vengono realizzate le riprese e dove).

Come già anticipato su queste pagine, le cartoline sono realizzate dalla nostra tv pubblica in collaborazione con l’ENIT – l’agenzia nazionale per il turismo – e le varie Regioni.

Prima della Spiaggia del Frate, dalle poche informazioni al momento disponibili, altre riprese dovrebbero essere state effettuate in Trentino Alto Adige, per la precisione a Merano (nella provincia autonoma di Bolzano) e presso il Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, così come a Cortina d’Ampezzo (in Veneto).

Per ora dunque, le uniche Regioni già coperte (di cui si ha almeno un riscontro), sono Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto e Marche. Ne mancherebbero all’appello altre 16, con registrazioni da effettuare nel giro di poche settimane.

Chi vorrà, può sempre segnalarci via mail o tramite la Community dedicata all’Eurovision Song Contest, ulteriori “avvistamenti” della troupe Rai nelle altre Regioni d’Italia.