Eurovision 2022: Mahmood, annunciato il tour estivo

Mahmood, co-rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2022 insieme a Blanco, ha annunciato altre date per il suo tour estivo legato all’album Ghettolimpo.

L’artista milanese, che già ha una serie di concerti in Italia e in Europa prima e dopo l’Eurovision, programma la sua attività nei mesi estivi, in location tutte all’aperto.

Il calendario dei concerti di Mahmood

Giovedì 7 luglio – Roma, Cavea Parco della Musica

Sabato 9 luglio – Brescia, Summer Music 2022

Lunedì 11 luglio – Pordenone, Parco San Valentino

Venerdì 15 luglio – San Severino Marche (MC), Piazza del Popolo

Lunedì 18 luglio – Taormina, Teatro Antico

Mercoledì 20 luglio – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

Venerdì 22 luglio – Matera, Cava del Sole

Sabato 23 luglio – Molfetta (BA) – Luce Music Fest

Martedì 26 luglio – Torre del Lago (LU), Gran Teatro Puccini

Venerdì 29 luglio – Bellinzona (Svizzera), Castle on Air

Sabato 3 settembre – Mantova, Palazzo Te

Lunedì 5 settembre – Vicenza, Piazza dei Signori

Già disponibile, per mezzo della piattaforma Ticketone, la vendita dei biglietti.

Mahmood e Blanco all’Eurovision

Continua intanto la preparazione di Mahmood e Blanco in vista dell’Eurovision. I due sono stati avvistati per diverse iniziative tra Rai e concorso in quanto tale, dalla loro parte di cartolina (saranno coinvolti anche gli artisti, in stile Rotterdam 2021) e di altro materiale promozionale.

La loro “Brividi” al momento è seconda nelle scommesse, a conferma di un’altra edizione, la quarta di fila, che l’Italia potrebbe vivere nelle parti alte del concorso continentale.

I due artisti, che si sono uniti per il Festival di Sanremo vincendolo, canteranno per noni al PalaOlimpico di Torino.

Una curiosità sanremese

Mahmood, inoltre, è il primo artista che ha rivinto al Teatro Ariston dopo vent’anni. Gli ultimi a concedere il bis furono i Matia Bazar, i quali, sebbene in formazione diversa dall’originale, tornarono in vetta nel 2002 dopo aver trionfato nel 1978.