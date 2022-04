Biglietti Eurovision 2022: esauriti i tagliandi per i tre show tv

Com’era prevedibile, la caccia ai biglietti dell’Eurovision 2022 si è trasformata, per citare il telecronista di calcio Sandro Piccinini, in un “mucchio selvaggio”.

Biglietti esauriti per gli show tv dell’Eurovision

Nel giro di un’ora e mezza dopo l’apertura delle vendite, e dunque alle 11:30, l’account Twitter dell‘Eurovision Song Contest ha sentenziato:

I biglietti sono ora esauriti per la finale, la prima semifinale e la seconda semifinale. Complimenti a chiunque li ha avuti, ci vediamo a Torino! Ci dispiace se non ce l’avete fatta, ma ci sono ancora biglietti disponibili per i Family Show e i Jury Show.

Risultano al momento incerte anche le scorte relative a questi spettacoli. Nel momento in cui scriviamo ce ne sono di relative solo al Family Show di seconda semifinale.

Appaiono e scompaiono, invece, il Family Show della prima semifinale e il Jury Show della seconda semifinale. Si può monitorare l’andamento della vendita dei biglietti per il Pala Olimpico di Torino A QUESTO LINK.

Ricordiamo a cosa corrispondono gli show:

Il Jury Show (seconda prova generale) è quello nel quale votano le giurie (che all’Eurovision, in tutti i casi, determinano il 50% del risultato conclusivo). Inoltre, tutta questa serata viene registrata in modo tale che, il giorno successivo, il nastro scorra parallelo a quello della diretta e si sovrapponga a esso in caso di problemi.

Il Family Show è la terza e ultima prova generale per gli artisti prima della serata in cui si deciderà il loro destino Eurovision, sia esso di semifinale o di finale.

Il Live TV Show è quello che va in onda su Rai1.

Inizialmente da diverse fonti è stato comunicato che i biglietti della finale fossero andati esauriti in soli sette minuti, ma la realtà era un’altra: Ticketone ha continuato a cambiare il tipo di disponibilità, passando da “non disponibile” a un ritorno ai prezzi in vigore per la rassegna.

Succede infatti che i potenziali acquirenti accedano alla pagina di vendita ma poi non concludano l’acquisto, rendendo quindi nuovamente disponibili i biglietti temporaneamente bloccati.

Le opzioni alternative tramite la rivendita autorizzata ufficiale

Per chi non fosse riuscito ad acquistare i biglietti desiderati, tuttavia, non è detta l’ultima parola: dal 14 aprile su fansale.it sarà disponibile il servizio di rivendita legalmente autorizzata a partire da giovedì 14 aprile fino a giovedì 5 maggio (la pagina dedicata all’Eurovision, per la cronaca, già esiste).

Su questo sito, in sostanza, sarà possibile trovare i biglietti che gli acquirenti originali non potranno più utilizzare per sopraggiunte motivazioni di qualsiasi genere.

Qualora, invece, fosse necessario un cambio di nominativo, lo si può effettuare da lunedì 2 maggio alle 10 fino a giovedì 5 maggio alle 18, tramite Ticketone.

