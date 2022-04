Eurovision 2022: i Rockin’ 1000 a Piazza San Carlo, registrato il promo con il “Te Deum”

Questa mattina, in Piazza San Carlo, a Torino, è stato registrato un promo per l’Eurovision 2022 che sarà diffuso in tutta Europa dal 16 aprile.

A metterlo in scena 500 persone all’interno dei Rockin’ 1000, la celebre superband che da anni effettua concerti all’estero. Provengono da tutta l’Europa le persone che si sono messe in gioco.

Rockin’ 1000-Eurovision a Piazza San Carlo

Vocalist, batteristi, bassisti, chitarristi e archi si sono uniti per creare una versione inedita del “Te Deum“, che tradizionalmente ascoltiamo come sigla storica dell’Eurovisione. Questo particolare arrangiamento, inevitabilmente, è costruito sul rock.

Si è poi avuta una seconda performance, quella in “Give peace a chance“, comunemente attribuita a John Lennon poiché l’ex Beatles ne fu autore, ma che (in circostanze facilmente ritrovabili) è stata registrata dalla Plastic Ono Band di Yoko Ono. Il tema è quello legato alla pace, già anticipato tra i cardini dell’edizione numero 66 del concorso continentale.

A supportare l’allestimento di Piazza San Carlo è stata a Film Commission Torino Piemonte.

Quella che viene definita, non a torto, la band più numerosa del pianeta nasce da un progetto di Fabio Zaffagnini: oggi è una società benefit e PMI che non solo è protagonista di progetti e collaborazioni in tutto il mondo, ma ha anche saputo ritagliarsi un grande spazio nei concerti, riempiendo anche lo Stade de France a St. Denis.

L’Eurovision 2022 di Torino

L’Eurovision Song Contest 2022 andrà in onda su Rai 1 il 10, 12 e 14 maggio; alla conduzione Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, al commento italiano Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Diretta disponibile anche su Rai Radio 2 (Ema Stokholma, Gino Castaldo) e RaiPlay, dove si vedrà anche (unitamente al canale YouTube dell’Eurovision) la cerimonia di inaugurazione dell’8 maggio.