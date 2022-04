Cartoline Eurovision 2022: anche Termoli fra le località coinvolte

Continuano ad essere rivelati i luoghi delle cartoline dell‘Eurovision 2022. L’ENIT, ovvero, l’agenzia italiana per il turismo a cui è stata affidata la gestione dell’operazione, sta girando nei luoghi più iconici d’Italia per riprendere scorci di bellezza. Fra questi ci sarà anche Termoli, in provincia di Campobasso, in rappresentanza del Molise.

Il Comune di Termoli stesso, in una nota informa:

Nel pomeriggio di oggi è arrivata in città troupe Rai che accompagnata dall’assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile, ha compiuto un primo sopralluogo effettuando in seguito le riprese con telecamere e droni.

Saranno come detto 40 le cartoline, in linea teorica due per regione – anche se non è effettivamente confermato – e mostreranno altrettanti scorci dell’Italia. Sarà uno straordinario mezzo di promozione turistica per il nostro Paese.

Come è noto, si tratta delle cartoline voltapagina, ciascuna abbinata ad una delle canzoni in gara, che verranno utilizzare fra un brano e l’altro, nel tempo che intercorre per il cambio del palco, visto che come è noto, all’Eurovision Song Contest, i brani non vengono annunciati dai conduttori ma si susseguono uno dopo l’altro, con soltanto appunto il breve intermezzo per favorire il cambio della scenografia.

Le cartoline voltapagina sono utilizzate per introdurre le performance degli artisti in gara all’Eurovision fin dal 1970. Negli anni il loro concept è stato declinato in vari modi: turistico, promozionale per gli artisti, cartone animato o scena teatrale con simboli del Paese, narrativo in senso di viaggio.