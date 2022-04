Eurovision 2022: ecco il calendario completo delle prove

A meno di 20 giorni dalla partenza dell‘Eurovision Song Contest 2022, è stato finalmente rilasciato il calendario delle prove.

Questa settimana, com’è stato possibile apprendere da qualche spoiler pervenuto tramite Instagram, ci sono “le prove delle prove”, le stand-in, con cantanti diversi da quelli originali. Dalla fine di aprile, invece, si comincerà con quelle vere.

Una la grande novità: le prime prove saranno completamente chiuse alla stampa. Dei brevi spezzoni saranno disponibili in esclusiva sul canale ufficiale TikTok dell’Eurovision. In precedenza, questi erano disponibili su quello YouTube della manifestazione.

Di seguito l’intera programmazione delle prove e in generale delle due settimane più importanti del concorso. A questo link è possibile trovare dettagli ancora maggiori.

Ricordiamo che le conferenze stampa, per le prime sessioni, si terranno a un’ora e 30 minuti di distanza dall’inizio delle prove stesse. In questo caso si parla di meet&greet.

Tempo, questo, che scende a 50 minuti con le seconde. L’ordine che si segue, per le semifinali, è quello di esibizione (salvo eccezioni di cui diremo più in basso); per le finaliste automatiche è invece casuale.

Calendario Eurovision Song Contest 2022: dalle prove alla finale

SABATO 30 APRILE – 9 Paesi della prima semifinale (prima prova)

10:00-10:30 Albania

10:40-11:10 Lettonia

11:20-11:50 Lituania

12:00-12:30 Svizzera

Pausa pranzo

13:40-14:10 Slovenia

14:20-14:50 Ucraina

15:00-15:30 Bulgaria

Pausa

16:00-16:30 Paesi Bassi

16:40-17:10 Moldavia

DOMENICA 1 MAGGIO – 8 Paesi della prima semifinale (prima prova)

10:00-10:30 Portogallo

10:40-11:10 Croazia

11:20-11:50 Danimarca

12:00-12:30 Austria

Pausa pranzo

13:40-14:10 Grecia

14:20-14:50 Islanda

15:00-15:30 Norvegia

Pausa

16:00-16:30 Armenia

LUNEDÌ 2 MAGGIO – 9 Paesi della seconda semifinale (prima prova)

10:00-10:30 Finlandia

10:40-11:10 Israele

11:20-11:50 Serbia

12:00-12:30 Azerbaigian

Pausa pranzo

13:40-14:10 Georgia

14:20-14:50 Malta

15:00-15:30 San Marino

Pausa

16:00-16:30 Australia

16:40-17:10 Cipro

MARTEDÌ 3 MAGGIO – 9 Paesi della seconda semifinale (prima prova)

10:00-10:30 Irlanda

10:40-11:10 Macedonia del Nord

11:20-11:50 Estonia

12:00-12:30 Romania

Pausa pranzo

13:40-14:10 Polonia

14:20-14:50 Montenegro

15:00-15:30 Belgio

Pausa

16:00-16:30 Svezia

16:40-17:10 Repubblica Ceca

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO – 14 Paesi della prima semifinale (seconda prova)

10:00-10:20 Albania

10:25-10:45 Lettonia

10:50-11:10 Lituania

11:15-11:35 Svizzera

11:40-12:00 Slovenia

Pausa pranzo

13:05-13:25 Ucraina

13:30-13:50 Bulgaria

13:55-14:15 Paesi Bassi

14:20-14:40 Moldavia

14:45-15:05 Portogallo

Pausa

15:35-15:55 Croazia

16:00-16:20 Danimarca

16:25-16:45 Austria

16:50-17:10 Grecia

GIOVEDÌ 5 MAGGIO – 3 Paesi della prima semifinale, 7 della seconda (seconda prova), Big 5 (prima prova)

10:00-10:20 Islanda

10:25-10:45 Norvegia

10:50-11:10 Armenia

11:15-11:35 Finlandia

11:40-12:00 Israele

Pausa pranzo

13:05-13:25 Serbia

13:30-13:50 Azerbaigian

13:55-14:15 Georgia

14:20-14:40 Malta

14:45-15:05 San Marino

Pausa

15:35-16:05 Francia

16:15-16:45 Italia

16:55-17:25 Regno Unito

17:35-18:05 Spagna

18:15-18:45 Germania

VENERDÌ 6 MAGGIO – 11 Paesi della seconda semifinale (seconda prova)

10:00-10:20 Australia

10:25-10:45 Cipro

10:50-11:10 Irlanda

11:15-11:35 Macedonia del Nord

11:40-12:00 Estonia

Pausa pranzo

13:05-13:25 Romania

13:30-13:50 Polonia

13:55-14:15 Montenegro

14:20-14:40 Belgio

14:45-15:05 Svezia

Pausa

15:35-15:55 Repubblica Ceca

SABATO 7 MAGGIO – Big 5 (seconda prova)

10:00-10:20 Francia

10:25-10:45 Italia

10:50-11:10 Regno Unito

11:15-11:35 Spagna

11:40-12:00 Germania

DOMENICA 8 MAGGIO – Pala Olimpico chiuso. Turquoise Carpet.

LUNEDÌ 9 MAGGIO

15:00-17:25 Prima semifinale, Dress Rehearsal 1 (+ esibizioni di Italia, Francia)

18:00-19:00 Conferenza stampa dei presentatori (Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika)

21:00-23:25 Prima semifinale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Semifinal 1 + esibizioni fuori gara di Italia, Francia. Votano le giurie)

MARTEDÌ 10 MAGGIO

15:00-17:15 Prima semifinale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Semifinal 1 + esibizioni di Italia, Francia)

21:00-23:15 Prima semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Italia, Francia tratte dalla sera precedente. Televota mezza Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

23:40-00:25 Conferenza stampa dei primi 10 finalisti + sorteggio delle metà in finale

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

15:00-17:27 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 1 (+ esibizioni di Germania, Spagna e Regno Unito)

18:00-19:30 Conferenza stampa EBU-Rai-Junior Eurovision

21:00-23:27 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Semifinal 2 + esibizioni fuori gara di Germania, Spagna e Regno Unito. Votano le giurie)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

15:00-17:17 Seconda semifinale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Semifinal 2 + esibizioni di Germania, Spagna e Regno Unito)

21:00-23:17 Seconda semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Germania, Spagna e Regno Unito tratte dalla sera precedente. Televota mezza Europa. Diretta su Rai1)

23:40-00:25 Conferenza stampa dei secondi 10 finalisti + sorteggio delle metà in finale. A seguire, nella notte, rilascio dell’ordine di esibizione.

VENERDÌ 13 MAGGIO

09:30-11:00 Prove dell’apertura della finale, vale a dire della Flag Parade, la parata delle bandiere

13:00-16:50 Finale, Dress Rehearsal 1

17:00-17:45 Conferenza stampa Big 5 (Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito)

18:00-19:00 Question Time per i presentatori (Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika)

21:00-00:50 Finale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Final. Votano le giurie)

SABATO 14 MAGGIO

13:30-17:20 Finale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Final)

21:00-00:50 Finale Eurovision Song Contest 2022 (Televota tutta l’Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

01:15-02:00 Conferenza stampa del Paese vincitore

Ricordiamo che, come accaduto in passato, è possibile che, dietro accordo tra i Paesi interessati, vi possano essere degli scambi all’interno della scaletta delle prove.

In questo caso, per esempio, Grecia e Islanda si sono scambiate di posto rispetto all’ordine effettivo della prima semifinale.

© Photo credit immagine di copertina: Mihai Bursuc per Eurofestival News