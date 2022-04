Eurovision 2022: ecco i 10 luoghi di Torino per l’EuroClub

“10 years“? No, “10 venues”. Potremmo parafrasare così Daði og Gagnamagnið, i rappresentanti dell’Islanda all’Eurovision 2021 (4° posto), per raccontare ciò che accadrà nel 2022.

Come ha appena comunicato il sito ufficiale del concorso, infatti, saranno 10 i luoghi attraverso i quali si snoderà quello che è già stato largamente definito “EuroClub diffuso“.

Nella sua concezione tradizionale, l’EuroClub è il luogo utilizzato dalle delegazioni per avere un proprio spazio in qualunque momento. Allo stesso modo questo possono fare i fan e la stampa.

All’interno delle sedi di seguito citate si potrebbero anche trovare eventi speciali e concerti relativi ad artisti e canzoni in gara.

Queste sedi avranno sconti di almeno il 10% rispetto alla norma per chi avrà l’apposito badge, e questo varrà per tutte le due settimane dal 30 aprile al 14 maggio.

Le sedi

Pick-Up dal 1971

Si tratta di uno dei night storici di Torino, che presenta fin dalla sua nascita un molto ampio mix di generi. Ha ospitato numerosissimi eventi, party e DJ Set.

Supermarket Club

Si trova dietro Parco Dora, tra Corso Grosseto e Corso Potenza. La sua principale devozione è verso la musica dal vivo, anche se ha spaziato spesso nel teatro e nella letteratura.

Otium Pea Club

Questo locale è famoso perché si trova sul tetto del Green Pea. Questo, a sua volta, è famoso per essere il primo Green Retail Park al mondo. Tutto merito di Oscar Farinetti.

BAUHAUS

Qui ci spostiamo sotto la Mole Antonelliana, dietro al Teatro Regio e ai Giardini Reali. Questo spazio multifunzionale, in particolare, si trova nel cortile della Galleria d’Arte Paratissima.

One Apple

Il nome nasce proprio dal detto “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Si trova vicino Via Lagrange, praticamente a metà tra il Giardino Sambuy e Piazza San Carlo.

La Centrale

Si trova nel quartier generale della Lavazza, la Nuvola. Oggi ospita eventi a sfondo culturale e di intrattenimento, ma in passato questa era una centrale elettrica.

Snodo

Luogo davvero popolare a Torino, si trova vicino alle Officine Grandi Riparazioni (OGR). Per comprenderne la fama, basta osservare Google.

Eataly Lingotto

Si arriva qui in uno dei 12 Eataly sparsi per l’Italia, nell’unica città che ne ha due (l’altro è a Lagrange). Per chi vuole un luogo vicino al Pala Olimpico, il Lingotto è in posizione strategicamente perfetta.

Osteria Lanterna

Si trova a Corso Lombardia, non lontano da Piazza Manno, area San Donato. Questa è nota come “il punto di partenza per scoprire sapori e aromi della regione”.

Mercato Centrale Torino

Di fama che non serve spiegare, si trova a Porta Palazzo ed è il più grande mercato all’aperto d’Europa con i suoi 4.500 metri quadrati suddivisi su tre piani. Dentro ci si può davvero trovare di tutto.

